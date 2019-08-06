Пневмоочиститель POCCET поможет марсианским роверам очистить солнечные панели от пыли





Робототехническая компания Honeybee Robotics разработала для компактного ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.

Отметим, что пыль на поверхности небесных тел может существенно мешать работе космических аппаратов. С этой проблемой уже сталкивались космонавты на Луне (им пришлось чинить крыло лунного вездехода с помощью скотча), а также техника на Марсе — именно пылевая буря вывела из строя марсоход Opportunity. Кроме того, пыль и реголит мешают и научной работе аппаратов: под слоем реголита могут скрываться интересные объекты, а ветер может замести пылью образец, который уже начали изучать специалисты миссии.

Раз и навсегда решить проблему с пылью призван разработанный Honeybee Robotics пневмоочиститель POCCET, который для работы использует сжатый углекислый газ и может использоваться как для очистки техники (в том числе солнечных батарей), так и для рытья небольших ямок в реголите, что может помочь в поиске интересных образцов для изучения.

Как сообщается, POCCET сконструирован специально для компактных роверов со складной рамой PUFFER, представленных Лабораторией реактивного движения NASA в 2017 году. Уточним, что концепция PUFFER предполагает отправку нескольких таких устройств в сложенном виде на другую планету на борту крупной материнской стационарной станции, вокруг которой PUFFER будут исследовать поверхность, возвращаясь на подзарядку и передачу образцов для дальнейшего изучения. На двух видео ниже запечатлены испытания мини-роверов, оснащенных разными протекторами для колес.

Вся система POCCET (PUFFER-Oriented Compact Cleaning and Excavation Tool) весит меньше 280 граммов. При этом в нынешнем виде она собрана из доступных в широкой продаже комплектующих, а потому в будущем установку можно будет доработать, чтобы, например, сделать ее легче. В настоящее время ровер PUFFER с установленным пневмоочистителем весит 540 граммов.

Эффективность своей разработки Honeybee Robotics проверили в рамках исследования, которое проводилось в вакуумной камере (давление 0,013 атмосферы) с имитацией лунного реголита. PUFFER, оборудованный пневмоочистителем, успешно нашел под слоем реголита лед и камни, а также очистил покрытую пылью солнечную панель.

Источник: N+1