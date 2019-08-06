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Пневмоочиститель POCCET поможет марсианским роверам очистить солнечные панели от пыли

Пневмоочиститель POCCET поможет марсианским роверам очистить солнечные панели от пыли

Пневмоочиститель POCCET поможет марсианским роверам очистить солнечные панели от пыли


Робототехническая компания Honeybee Robotics разработала для компактного ровера PUFFER систему распыления сжатого газа POCCET, которая может использоваться для рытья ямок в реголите, а также для очистки солнечных панелей и других поверхностей от пыли.

Отметим, что пыль на поверхности небесных тел может существенно мешать работе космических аппаратов. С этой проблемой уже сталкивались космонавты на Луне (им пришлось чинить крыло лунного вездехода с помощью скотча), а также техника на Марсе — именно пылевая буря вывела из строя марсоход Opportunity. Кроме того, пыль и реголит мешают и научной работе аппаратов: под слоем реголита могут скрываться интересные объекты, а ветер может замести пылью образец, который уже начали изучать специалисты миссии.

Раз и навсегда решить проблему с пылью призван разработанный Honeybee Robotics пневмоочиститель POCCET, который для работы использует сжатый углекислый газ и может использоваться как для очистки техники (в том числе солнечных батарей), так и для рытья небольших ямок в реголите, что может помочь в поиске интересных образцов для изучения.

Как сообщается, POCCET сконструирован специально для компактных роверов со складной рамой PUFFER, представленных Лабораторией реактивного движения NASA в 2017 году. Уточним, что концепция PUFFER предполагает отправку нескольких таких устройств в сложенном виде на другую планету на борту крупной материнской стационарной станции, вокруг которой PUFFER будут исследовать поверхность, возвращаясь на подзарядку и передачу образцов для дальнейшего изучения. На двух видео ниже запечатлены испытания мини-роверов, оснащенных разными протекторами для колес.

Вся система POCCET (PUFFER-Oriented Compact Cleaning and Excavation Tool) весит меньше 280 граммов. При этом в нынешнем виде она собрана из доступных в широкой продаже комплектующих, а потому в будущем установку можно будет доработать, чтобы, например, сделать ее легче. В настоящее время ровер PUFFER с установленным пневмоочистителем весит 540 граммов.

Эффективность своей разработки Honeybee Robotics проверили в рамках исследования, которое проводилось в вакуумной камере (давление 0,013 атмосферы) с имитацией лунного реголита. PUFFER, оборудованный пневмоочистителем, успешно нашел под слоем реголита лед и камни, а также очистил покрытую пылью солнечную панель.

Источник: N+1

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