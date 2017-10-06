Подкаст The Big Beard Theory 133: Смена планов Маска, проблемы лунной станции и звук Большого Взрыва

Нагоняем главные события последних недель вроде вручения Нобелевской премии и Международного Астронавтического Конгресса.

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Темы выпуска:

[00:02:38] ⋅⋅⋅ Нобелевская премия 2017.

[00:05:05] ⋅⋅⋅ Очередное обнаржуение гравитационных волн от детекторов LIGO и VIRGO. [The Big Beard Theory 130 — Важнейшее астрофизическое открытие года и смерть миссии Cassini].

[00:08:37] ⋅⋅⋅ Илон Маск и его Big F*cking Rocket.

[00:22:32] ⋅⋅⋅ Deep Space Gateway и проблемы окололунной станции.

[00:28:01] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.

[00:28:31] ⋅⋅⋅ Световые компьютеры — электроника на фотонах вместо электронов.

[00:33:45] ⋅⋅⋅ Как измеряют расстояния до далеких галактик.

[00:36:10] ⋅⋅⋅ Был ли звук от Большого Взрыва.

[00:38:02] ⋅⋅⋅ Есть ли «верх» у Земли.

[00:39:14] ⋅⋅⋅ Почему другие галактики могут быть так далеко.

[00:40:35] ⋅⋅⋅ Прощание.