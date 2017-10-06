Подкаст The Big Beard Theory 133: Смена планов Маска, проблемы лунной станции и звук Большого Взрыва
Нагоняем главные события последних недель вроде вручения Нобелевской премии и Международного Астронавтического Конгресса.
Темы выпуска:
[00:02:38] ⋅⋅⋅ Нобелевская премия 2017.
[00:05:05] ⋅⋅⋅ Очередное обнаржуение гравитационных волн от детекторов LIGO и VIRGO. [The Big Beard Theory 130 — Важнейшее астрофизическое открытие года и смерть миссии Cassini].
[00:08:37] ⋅⋅⋅ Илон Маск и его Big F*cking Rocket.
[00:22:32] ⋅⋅⋅ Deep Space Gateway и проблемы окололунной станции.
[00:28:01] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
[00:28:31] ⋅⋅⋅ Световые компьютеры — электроника на фотонах вместо электронов.
[00:33:45] ⋅⋅⋅ Как измеряют расстояния до далеких галактик.
[00:36:10] ⋅⋅⋅ Был ли звук от Большого Взрыва.
[00:38:02] ⋅⋅⋅ Есть ли «верх» у Земли.
[00:39:14] ⋅⋅⋅ Почему другие галактики могут быть так далеко.
[00:40:35] ⋅⋅⋅ Прощание.