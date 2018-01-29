Подкаст The Big Beard Theory 149: Распад фотона, абсолютный вакуум и предотвращение смерти Вселенной

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В этом выпуске мы отвечаем на самые интересные вопросы, которые прислали слушатели.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:26] ⋅⋅⋅ Прошел успешный тестовый прожиг Falcon Heavy.

[00:05:20] ⋅⋅⋅ Новозеландская компания Rocket Lab впервые успешно запустила ракету Electron и тайно вывела зеркальный спутник.

[00:09:27] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.

[00:10:24] ⋅⋅⋅ Как защищаться от радиации во время пилотируемых полетов на Марс.

[00:12:44] ⋅⋅⋅ Какой будет первая высадка человека на Марс.

[00:14:38] ⋅⋅⋅ Искусственный интеллект как посланник человечества для других цивилизаций.

[00:21:20] ⋅⋅⋅ Как фотон без массы может распадаться на пару электрон и позитрон. The Big Beard Theory 148 — Что на самом деле значит «E=mc²».

[00:26:32] ⋅⋅⋅ Можно ли добиться абсолютного вакуума.

[00:27:24] ⋅⋅⋅ Разница между массой и весом. Как взвешиваются космонавты на МКС.

[00:31:07] ⋅⋅⋅ Может ли черная дыра перестать быть черной дырой, если ее «разбавить» звездами.

[00:34:27] ⋅⋅⋅ Сможем ли мы преодолеть принцип неопределенности Гайзенберга.

[00:35:12] ⋅⋅⋅ Почему в ТББ редко бывает Роскосмос. The Big Beard Theory 148 — Как космические агентства популяризируют космонавтику.

[00:36:29] ⋅⋅⋅ Сможем ли мы предотвратить смерть Вселенной. The Big Beard Theory 114 — Как умрет наша Вселенная.

[00:39:50] ⋅⋅⋅ Прощание.