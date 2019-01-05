Подкаст The Big Beard Theory 198: Ультима Туле, посадка на обратную сторону Луны и дух первооткрывательства

Год не успел начаться, а уже столько всего самого-самого в мире космоса произошло. Рассказываю о самой медленной орбите в истории, самом далеком объекте изученном зондом в истории и первой посадке на обратную сторону Луны в истории.

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