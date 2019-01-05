Подкаст The Big Beard Theory 198: Ультима Туле, посадка на обратную сторону Луны и дух первооткрывательства
Год не успел начаться, а уже столько всего самого-самого в мире космоса произошло. Рассказываю о самой медленной орбите в истории, самом далеком объекте изученном зондом в истории и первой посадке на обратную сторону Луны в истории.
Темы
- [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
- [00:01:28] ⋅⋅⋅ OSIRIS-REx вышел на самую медленную и самую маленькую орбиту в истории человечества вокруг астероида Бенну
- [00:02:19] ⋅⋅⋅ Успешный пролет «Новых Горизонтов» мимо Ультима Туле. Первые изображения
- [00:15:57] ⋅⋅⋅ Белые пятна на карте мира и дух первооткрывательства
- [00:21:11] ⋅⋅⋅ Зонд «Чанъэ-4» совершил первую в истории посадку на обратную сторону Луны
- [00:24:30] ⋅⋅⋅ Чего ждать в мире космоса в 2019 году
- [00:24:48] ⋅⋅⋅ SpaceX: строительство и испытания StarHopper и BFS, коммерческие запуски Falcon Heavy и поимка головных обтекателей
- [00:28:38] ⋅⋅⋅ Crew Dragon и Starliner: конец монополии «Союзов»
- [00:30:10] ⋅⋅⋅ Продолжение лунной гонки: «Чанъэ-5» от Китая, SpaceIL от Израиля и «Чандраян-2» от Индии
- [00:31:35] ⋅⋅⋅ CHEPOS — новый телескоп для поиска экзопланет
- [00:32:08] ⋅⋅⋅ Космический туризм, который вот-вот начнется.
- [00:33:01] ⋅⋅⋅ Гравитационные волны, поиск Планеты 9, работы на базе данных Gaia
- [00:36:04] ⋅⋅⋅ СЕКРЕТНЫЙ КОНКУРС
- [00:37:37] ⋅⋅⋅ Прощание