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Подкаст The Big Beard Theory 198: Ультима Туле, посадка на обратную сторону Луны и дух первооткрывательства
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Подкаст The Big Beard Theory 198: Ультима Туле, посадка на обратную сторону Луны и дух первооткрывательства

Подкаст The Big Beard Theory 198: Ультима Туле, посадка на обратную сторону Луны и дух первооткрывательства

Год не успел начаться, а уже столько всего самого-самого в мире космоса произошло. Рассказываю о самой медленной орбите в истории, самом далеком объекте изученном зондом в истории и первой посадке на обратную сторону Луны в истории.

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Темы

  • [00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие
  • [00:01:28] ⋅⋅⋅ OSIRIS-REx вышел на самую медленную и самую маленькую орбиту в истории человечества вокруг астероида Бенну
  • [00:02:19] ⋅⋅⋅ Успешный пролет «Новых Горизонтов» мимо Ультима Туле. Первые изображения
  • [00:15:57] ⋅⋅⋅ Белые пятна на карте мира и дух первооткрывательства
  • [00:21:11] ⋅⋅⋅ Зонд «Чанъэ-4» совершил первую в истории посадку на обратную сторону Луны
  • [00:24:30] ⋅⋅⋅ Чего ждать в мире космоса в 2019 году
  • [00:24:48] ⋅⋅⋅ SpaceX: строительство и испытания StarHopper и BFS, коммерческие запуски Falcon Heavy и поимка головных обтекателей
  • [00:28:38] ⋅⋅⋅ Crew Dragon и Starliner: конец монополии «Союзов»
  • [00:30:10] ⋅⋅⋅ Продолжение лунной гонки: «Чанъэ-5» от Китая, SpaceIL от Израиля и «Чандраян-2» от Индии
  • [00:31:35] ⋅⋅⋅ CHEPOS — новый телескоп для поиска экзопланет
  • [00:32:08] ⋅⋅⋅ Космический туризм, который вот-вот начнется.
  • [00:33:01] ⋅⋅⋅ Гравитационные волны, поиск Планеты 9, работы на базе данных Gaia
  • [00:36:04] ⋅⋅⋅ СЕКРЕТНЫЙ КОНКУРС
  • [00:37:37] ⋅⋅⋅ Прощание
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