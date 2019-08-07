Польские ученые создали 3D-карту Млечного Пути, которая продемонстрировала искривленность нашей галактики

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В школьных учебниках астрономии нашу галактику изображают в виде плоского диска, однако в последние годы ученые начали приходить к выводу, что она, скорее, похожа на раскатанное тесто для пиццы, подброшенное поваром в воздух. Исследование специалистов из Варшавского университета показывает, что Млечный Путь искривлен даже еще сильнее, чем считалось ранее, пишет Phys.org.

Как сообщается, в своем научном изыскании польские ученые использовали данные польско-американского астрономического проекта OGLE, в частности, информацию, полученную при наблюдении за цефеидами — классом пульсирующих переменных звезд, к которым относится, например, Полярная звезда. Благодаря зависимости «период — светимость» астрономы могут очень точно вычислять их удаленность от Земли.

Агрегировав данные о местоположении свыше 2400 цефеид, собранные в течение последних шести лет, и разместив их на карте, исследователи создали трехмерное изображение Млечного Пути, которое стало самой точной и самой подробной на сегодняшний день 3D-моделью нашей галактики.

Изучив результат, ученые поняли, что Млечный Путь далеко не плоский. В действительности наша галактика, радиус которой составляет около 70 000 световых лет, существенно «искривлена» — внешние края с одной стороны загибаются «вверх», а с другой — «вниз».

«Звезды, находящиеся на расстоянии 60 тыс. световых лет от центра Млечного пути, расположены на высоте 4,5 тыс. световых лет выше или ниже галактической плоскости», — говорят исследователи.

Толщина диска тоже варьируется: в центре диск более плоский, а к краям постепенно расширяется, как брюки-клеш.

При этом одно из искривлений начинается примерно в 26 000 световых лет от центра Млечного Пути — примерно там, где расположена наша солнечная система — и становится более выраженным в 32 000 световых годах.

Объяснений такой формы несколько: это может быть последствие ранних слияний с более мелкими галактиками или ослабления силы тяготения во внешних регионах под воздействием других звезд или соседних галактик.

Источник: hightech.plus