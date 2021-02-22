Пользователь Reddit создал мод для четверной рекурсии в Minecraft — он четырежды последовательно запустил Minecraft внутри самой Minecraft





Помните забавный мод Minecraft, позволяющий собрать в самой игре ПК на Windows 95 для последующего запуска разных игр, в том числе самой Minecraft. Эта история получила достойное продолжение — пользователь Reddit под ником Dylna пошел еще дальше и создал мод для Minecraft, который позволил ему четырежды последовательно запустить Minecraft в изначальной сессии Minecraft, сохраняя контроль над персонажем при каждом переходе. Да, старый мем-фраза Xzibit из “Тачку на прокачку” снова актуален.

Само собой, столь оригинальный эксперимент другие пользователи Reddit оценили по достоинству — пост с роликом за сутки собрал почти 23 тысяч апвоутов, а само видео на gfycat посмотрели более полумиллиона раз.

Как объяснил создатель необычного мода, технически он не запускал несколько уровней Minecraft внутри самой Minecraft, а лишь открыл несколько окон с игрой в одной игровой сессии. Написанный им плагин для Bukkit (API для взаимодействия с игровым миром) позволил захватывать видео с экрана и поочередно транслировать картинку на сетку карт в изначально запущенной игре.

Еще одна важная деталь — модифицированная им версия Minecraft запускается не через официальный клиент, а через сервер. То есть, технически любой желающий может подключиться и посмотреть, как открывается несколько окон с Minecraft в Minecraft без необходимости скачивания и установки мода.