Премьера нового сериала «Сокол и Зимний Солдат» стала самой просматриваемой на платформе Disney+, обогнав WandaVision, Mandalorian и др.

В прошлую пятницу в стриминговом сервисе Disney+ вышла первая серия очередного супергеройского сериала вселенной Marvel «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier. Первый же уикэнд доступности сериала на платформе (19-21 марта) позволил ему обогнать все предыдущие премьеры платформы, включая высокооцененный The Mandalorian и недавний WandaVision. Три этих сериала сформировали текущий Топ-3 самых популярных премьер платформы.

Интересно, что сериал «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier также стал самым просматриваемым медиапродуктом платформы Disney+ на протяжении уикэнда с учетом всех территорий присутствия в мире, включая рынки Disney+ Hotstar.

Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldier opens as most watched series premiere ever on #DisneyPlus. Read more: https://t.co/IOh6N366TC pic.twitter.com/cFrqr97rm0 — Disney+ (@disneyplus) March 22, 2021

Официальных цифр просмотров в Disney+ не озвучили, но по данным аналитического сервиса Samba TV, в первый уикэнд сериал The Falcon and The Winter Soldier посмотрело примерно 1,7 млн домохозяйств, сериал WandaVision — примернр 1,6 млн домохозяйств (в момент его премьеры), а режиссерскую версию «Лиги справедливости» от Зака Снайдера на платформе HBO Max — примерно 1,8 млн домохозяйств в тот же уикэнд.

Напомним, что сюжет сериала «Сокол и Зимний Солдат» стартет с момента ухода со своего поста Капитана Америки, который поручает бороться с новыми угрозами Сэму Уилсону (Сокол) и Баки Барнсу (Зимний Солдат). В первом сезоне шоу «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier будет шесть серий стандартной длительностью порядка часа. Следующим на очереди в сериальной линейке супергероев Marvel стоит проект «Локи» / «Loki», премьера которого состоится 11 июня 2021 года.

Источник: Variety