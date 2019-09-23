Привет из 2000-го: Дженнифер Лопес закрыла показ Versace в легендарном зеленом платье с глубоким вырезом — том самом, что дало жизнь Google Images





Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

В минувшую пятницу, 20 сентября, в рамках Fashion Week в Милане состоялся модный показ весенне-летней коллекции Versace. Закрывала показ небезызвестная актриса и певица Дженнифер Лопес, которая эффектно прошлась по подиуму в реплике легендарного зеленого платья Versace с тропическим принтом — того самого скандального платья с глубоким вырезом, что дало жизнь популярному сервису Google Images. Собственно говоря, Google решила таким оригинальным образом отметить годовщину с этого исторического момента, заодно прорекламировав ряд своих продуктов.

Напомним, в 2015 году бывший глава Google и экс-председатель совета директоров материнского холдинга Alphabet Эрик Шмидт рассказал, как откровенный наряд Джей Ло, в котором певица пришла на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» в 2000 году, вдохновил Google на расширение функциональности поисковика и запуска Google Images.

«На тот момент это был самый популярный запрос, который мы когда-либо видели. Но мы не могли дать пользователям именно то, что они хотят — Джей Ло в этом платье. Так и родилась идея создания Google Image», — Эрик Шмидт, бывший глава Google и экс-председатель совета директоров Alphabet (сейчас он технический консультант холдинга).

Как сказано в соответствующем пресс-релизе, фирменное приложение для рисования в виртуальном трехмерном окружении Google Tilt Brush (мы рассказывали о нем здесь) помогло соответствующим образом преобразить окружение в соответствии с тропическим принтом платья.

Кроме того, на экранах в момент дефиле Джей Ло демонстрировала реклама голосового ассистента Google Assistant.

«Никто, включая Джо Ло, и подумать не мог, какое влияние на технологическую отрасль окажет платье с тропически принтом. Восемнадцать лет спустя сервис Google Images ежедневно используют миллионы людей по всему миру, и не только для того, чтобы посмотреть на фото знаменитостей или модной одежды, но и поиска идей касательно переоборудования гостиной, приготовления еды или запуска проекта DIY», — говорится в официальном блоге Google.

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Фрагмент с дефиле Джей Ло начинается на отметке 28:19.

Источник: Google