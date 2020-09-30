Продолжение культовой сатиры «Борат» выйдет в Amazon Prime Video в конце октября





Продолжение культовой и провокационной социально-политической сатиры «Борат» Саши Барона Коэна выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video в конце октября, сообщает онлайн-издание Deadline. То есть, премьера сиквела состоится аккурат перед американскими президентскими выборами (сами выборы состоятся 3 ноября).

Как сообщается, Коэн тайно организовал съемки продолжения вскоре после того, как COVID-19 настиг США, и Collider сообщает, что британский комик устроил предварительные показы для нескольких важных людей в киноиндустрии. Но пандемия и закрытие кинотеатров по всей территории США предопределили исход переговоров с прокатчиками — они зашли в тупик. И тогда в игру вступила Amazon, которая выкупила права на показ ленты.

О продолжении «Бората» пока мало что известно, за исключением названия — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Майклу Пенсу на благо недавно уменьшившейся нации Казахстана». Напомним, полное название оригинальной ленты, вышедшей в 2006 году, было — «Борат: Культурные познания Америки на благо славной нации Казахстана». Само собой, в продолжении Саша Барон Коэн вернется к роли казахского журналиста Бората Сагдиева.

Судя по названию, одной из главных тем сюжета станет состояние политики США в эпоху президента Дональда Трампа. Кроме того, учитывая сроки производства, вероятно, в фильме также будет много разговоров об американской жизни в беспрецедентных условиях, связанных с коронавирусом и выборами 2020 года.

Источник: Deadline и The Verge