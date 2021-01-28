Проект Дія City — что он даст IT-индустрии? Объясняет замминистра цифровой трансформации





О планах внедрения в Украине особого правового режима под названием Дія City впервые заговорили в прошлом году. Он был разработан Минцифры совместно с международными экспертами и представителями украинского IT-сообщества с целью создания в стране благоприятных условий для развития индустрии информационных технологий. Мы попросили заместителя министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александра Борнякова объяснить, что Дія City должен дать IT-индустрии и стране в целом. Дальше прямая речь Александра.

Прежде всего, хочу разъяснить, что такое Дія City. Это специальный правовой режим для IT-отрасли, который направлен не только на развитие украинской индустрии информационных технологий, но и цифровой экономики страны в целом. Дія City предполагает целый комплекс стимулов для перехода от экстенсивного к интенсивному развитию отечественного IT-сектора. По нашим предварительным подсчетам, если Дія City будет реализован, то за последующие четыре года индустрия сможет вырасти как минимум вдвое.

Отрасли предлагается целый комплекс решений, включая минимизацию налоговой нагрузки, защиту от вмешательства силовых органов, создание условий для притока инвестиций, внедрение элементов английского права. Резиденты Дія City смогут пользоваться определенными налоговыми льготами, получат больше возможностей для масштабирования бизнеса, привлечения инвестиций и создания новых инновационных продуктов.

Остановлюсь на основных преимуществах спецрежима Дія City. Проект предполагает снижение налоговой нагрузки на его резидентов: вместо налога на прибыль (сейчас его ставка — 18%) будет введен налог на выведенный капитал в размере 9%, НДФЛ составит 5% против действующих 18%. Также будет внедрена новая форма взаимоотношений между компанией и сотрудниками — GIG-контракт. Это альтернатива сотрудничеству с ФЛП, которая при этом не исключает возможности IT-компаний работать на нынешних условиях с индивидуальными предпринимателями. В отличие от фрилансера GIG- работник получит основные трудовые права: отпуск, больничные, минимальная оплата труда, продолжительность рабочего дня и т. д.

Еще одним важным элементом Дія City, по моему мнению, является защита резидентов от возможного давления со стороны силовых структур. В частности, будет повышена санкционность применения мер обеспечения уголовного производства, проведения следственных действий. В рамках проекта планируется имплементация европейской системы защиты прав на интеллектуальную собственность, а также введение норм английского права, обеспечивающие гибкие инструменты привлечения финансирования резидентами.

Важно, что будет действовать декларативный принцип вхождения в Дія City. Таким образом государство декларирует — его взаимоотношения с будущими резидентами строятся исключительно на доверии. Хочу подчеркнуть, что полномочия Минцифры будут сводиться к одному — это проверка соответствие резидентов установленным критериям. Такой подход предотвратит попадание в Дія City фейковых компаний, не ведущих реальной деятельности в отрасли, а мимикрирующих с целью получения преимуществ проекта.

Определены пять критериев вступления в Дія City: юрлицо осуществляет одну или несколько видов деятельности в сфере IT, которые определены законом, средняя месячная зарплата в компании составляет не менее $1400, численность работников — не менее 9 человек, сумма дохода от профильной деятельности — не менее 90%.

Предполагается, что резиденты создадут Объединение, главной функцией которого станет формирование экосистемы, развитие STEM образования и продвижение проекта. Важно отметить, что государство не будет иметь влияния на это Объединение — разработка устава, основных положений взаимодействия будет проводиться исключительно самими членами организации.

Компании-участники также сами будут распределять взносы на развитие образования и продвижение украинского IT. Министерство цифровой трансформации или любой другой государственный орган не будет иметь доступа к финансам Объединения.

Сейчас рамочный законопроект Дія City №4303 дорабатывается с учетом пожеланий отрасли. Мы ожидаем, что согласованный документ будет рассмотрен в первом чтении уже в феврале текущего года. На рассмотрении парламента также находится проект закона №4305 о внесении изменений в уголовное законодательство относительно особого порядка осуществления расследования уголовных правонарушений с целью обеспечения надлежащих условий для развития цифровой экономики.

Кроме этого, в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект, который касается налогообложения резидентов Дія City.

В целом проект Дія City — это результат многомесячных консультаций с участниками IT-рынка. Но процесс выработки общего видения развития украинской индустрии информационных технологий еще не завершен. Наша цель — найти баланс между интересами государства, бизнеса и общества, создать оптимальные условия для роста и развитие отрасли, а значит и цифровой экономики Украины в целом.