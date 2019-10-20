Разработчики Call of Duty: Modern Warfare рассказали об особенностях PC-версии игры в новом трейлере

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Разработчики шутера Call of Duty: Modern Warfare выпустили трейлер, в котором рассказали о главных особенностях PC-версии игры.

По утверждению игроделов, обладатели компьютеров получат поддержку 4K-разрешения, широкоформатных мониторов и систем из нескольких мониторов, а также разблокированную частоту кадров, трассировку лучей, адаптивный шейдинг, повышающий производительность за счет практически незаметного уменьшения разрешения теней, и множество других мелких графических улучшений.

Судя по описанию ролика, PC-версия будет «отполирована до совершенства».

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One.