Разработчики Google Chrome добавили в браузер дополнительную защиту от перехода на фишинговые сайты

Компания Google добавила в стабильную версию браузера Chrome экспериментальную функцию, предназначенную для борьбы с фишингом. Если пользователь неправильно введет название домена или перейдет по URL, который похож на адрес «популярного сайта», но отличается от него (к примеру, go0gle.ua вместо google.ua), браузер автоматически выдаст предупреждение вида «Возможно, вы хотели перейти на: … » и предложит перейти на настоящий сайт.

Впервые функция появилась в нестабильной версии Google Chrome Canary 70, позже ее добавили в другие версии, в том числе стабильную. Поскольку на данный момент функция все еще находится в списке экспериментальных, она не включена по умолчанию. Для ее активации пользователю необходимо зайти в раздел экспериментальных функций по адресу chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions, включить ее и перезапустить браузер.

Вместе с тем, важно уточнить, что на данный момент функция все еще работает нестабильно и срабатывает далеко не всегда.

Источники: 9to5Google, N+1