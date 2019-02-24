Разработчики Ready at Dawn выпустили серию роликов о создании The Order: 1886

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Игроделы Ready at Dawn в честь четырехлетия с момента выхода игры The Order: 1886 на PS4 выпустили серию роликов о ее создании.

В одном из них разработчики рассказали о создании персонажей: согласно видеодневнику, сначала художники делали предварительную визуализацию нужных сцен, после чего проводили пробные записи захвата движений с актерами. Подобная подготовка помогала разработчикам выбрать нужные ракурсы камеры и приступить к окончательной записи и анимированию героев.

Во втором ролике разработчики показали, как они воплотили эскизы и концепт-арты уровней и окружения в детализированные 3D-модели, а также продемонстрировали работу с освещением и поверхностями.

Заключительный видеодневник посвящен деталям и различным спецэффектам, которые студия применяла при создании игровых уровней и костюмов персонажей.

Напоследок отметим, что The Order: 1886 вышла 20 февраля 2015 года. Игра выступила одним из первых эксклюзивов PS4 и получила смешанные отзывы критиков — ее рейтинг на Metacritic составляет 63%.

Источник: DTF