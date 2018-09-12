Разработчики WhatsApp адаптировали мессенджер для кнопочных телефонов

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Разработчики мессенджера WhatsApp представили версию приложения для кнопочных телефонов индийской компании JioPhone.

Отметим, что под маркой JioPhone индийский оператор связи Jio выпускает кнопочные телефоны с поддержкой 4G, работающие на базе операционной системы KaiOS. Последняя основана на Firefox OS, проект по разработке которой Mozilla закрыла в 2017 году.

Как сообщается, необычную версию Whatsapp можно бесплатно скачать в онлайн-магазине KaiOS.

При этом «кнопочный» WhatsApp обладает всеми основными функциями, включая сквозное шифрование, обмен сообщениями, фотографиями и видео, групповые чаты, запись и отправку голосовых сообщений.

Напоследок отметим, что под KaiOS работают не только индийские JioPhone, но и телефоны от Nokia, TCL и Micromax. Однако на данный момент нет информации о том, станет ли Whatsapp доступен владельцам телефонов «старого образца» других производителей.

Источники: VC, блог Whatsapp