Разработчики WhatsApp адаптировали мессенджер для кнопочных телефонов
Разработчики мессенджера WhatsApp представили версию приложения для кнопочных телефонов индийской компании JioPhone.
Отметим, что под маркой JioPhone индийский оператор связи Jio выпускает кнопочные телефоны с поддержкой 4G, работающие на базе операционной системы KaiOS. Последняя основана на Firefox OS, проект по разработке которой Mozilla закрыла в 2017 году.
Как сообщается, необычную версию Whatsapp можно бесплатно скачать в онлайн-магазине KaiOS.
При этом «кнопочный» WhatsApp обладает всеми основными функциями, включая сквозное шифрование, обмен сообщениями, фотографиями и видео, групповые чаты, запись и отправку голосовых сообщений.
Напоследок отметим, что под KaiOS работают не только индийские JioPhone, но и телефоны от Nokia, TCL и Micromax. Однако на данный момент нет информации о том, станет ли Whatsapp доступен владельцам телефонов «старого образца» других производителей.
.@WhatsApp on #JioPhone. Coming on 15th August, 2018. #JioDigitalLife #RILAGM pic.twitter.com/JcggYS8OBq
— Reliance Jio (@reliancejio) July 5, 2018
Источники: VC, блог Whatsapp