Ремейк Halo: Combat Evolved вышел на PC





Буквально позавчера Microsoft и 343 Industries опубликовали тизер PC-издания Halo: Combat Evolved Anniversary, а уже вчера вечером внезапно — без предварительного анонса даты выхода — выпустили саму игру. Проект можно приобрести в Steam и Microsoft Store отдельно или в наборе ремастеров The Master Chief Collection, также он доступен в рамках PC-версии подписного сервиса Xbox Game Pass.

Отметим, что Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии Halo: релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году на первом Xbox и в 2003 — на PC. Проект получил крайне положительные отзывы от критиков: его рейтинг на Metacritic составляет 97 баллов из 100. К десятилетию тайтла разработчики подготовили ремастер для Xbox 360 под названием Halo: Combat Evolved Anniversary, который впоследствии также вышел на Xbox One, а теперь добрался и до персональных компьютеров.

Среди особенностей PC-версии: поддержка разрешения вплоть до 4К и ультрашироких мониторов, разлоченная частота кадров, адаптированная под клавиатуру и мышь схема управления с возможность менять кнопки, настраиваемый угол обзора и наличие текстового чата. Помимо оригинальной сюжетной кампании, в игре также будет представлен сетевой режим, впервые появившийся в ремастере Halo: Combat Evolved, с более чем 19 доступными картами и обновленной системой матчмейкинга.

Напоследок напомним, что первой игрой, которую добавили в сборник Halo: The Master Chief Collection, выступила Halo Reach, и до конца 2020 года в нем также появятся переиздания Halo 2: Anniversary, Halo 3, Halo 3: ODST и Halo 4.

Источник: DTF