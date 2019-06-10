Россия намерена позаимствовать у Китая практику регулирования интернета

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Россия и Китай договорились совместно регулировать интернет. Об этом говорится в опубликованном на сайте президента РФ документе, содержащем ряд тезисов о текущих и будущих взаимоотношениях с КНР, — среди прочего, в нем присутствует пункт, посвященный обмену опытом и совместной деятельности по правовому регулированию информационного пространства в глобальной Сети.

«РФ и КНР будут расширять контакты по вопросам международной информационной безопасности, усиливать меры по защите безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры, а также совместно продвигать принцип регулирования интернета в соответствии с международным правом и внутригосударственными нормативно-правовыми требованиями», — говорится в заявлении.

Помимо этого, Москва и Пекин решили вместе «противодействовать введению необоснованных ограничений в отношении доступа на рынок различной IT-продукции под предлогом обеспечения национальной безопасности, а также необоснованных рестрикций в отношении экспорта высоких технологий».

Завершает же посвященную Сети часть «заявления» предложение о выработке в рамках ООН правил «ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые обеспечат мирное, безопасное, равноправное функционирование интернета и будут способствовать становлению упорядоченного управления глобальным информационным пространством», а также разработке «универсального, юридически обязывающего документа по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

Напоследок отметим, что в КНР с 2003 года действует общегосударственная система фильтрации содержимого интернета «Золотой щит», которая не допускает прямого доступа китайцев на многие зарубежные ресурсы, а также обеспечивает отслеживание и удаление нежелательного контента во внутреннем сегменте Сети. В России же последние пять лет существует достаточно широкая правоприменительная практика относительно самовыражения граждан в интернете, результатами которой становятся административные или уголовные наказания вплоть до лишения свободы, что не раз осуждалось Европейским судом по правам человека.

Источник: Popmech