Румынские инженеры рассказали о намерении разработать сверхзвуковую «летающую тарелку»

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Инженер-любитель Разван Саби и сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу представили проект сверхзвукового аппарата нового класса — летающей тарелки ADIFO (All DIrections Flying Object). Первый летный прототип решения разработчики уже собрали.

Как сообщается, демонстратор имеет диаметр 1,2 метра и оснащен четырьмя электровентиляторами, расположенными в нижней части устройства, отвечающими за вертикальные взлет и посадку, а также двумя вентиляторами в хвостовой части, обеспечивающими горизонтальный полет. Помимо них прототип «летающей тарелки» получил боковые воздушные сопла — они позволяют резко изменить курс полета.

Интересно, что VTOL-вентиляторы, установленные в корпусе тестового устройства, дополнительно оборудованы выдвижными обтекателями, которые в горизонтальном полете на большой скорости выдвигаются и закрывают вентиляторы, чтобы уменьшить их аэродинамическое сопротивление.

Инженеры отмечают, что полноразмерный серийный аппарат, если его разработка будет завершена удачно, вместо хвостовых вентиляторов получит турбореактивные двигатели и сможет, как утверждается, выполнять стабильные полеты на трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях и плавные переходы между ними.

Помимо этого, хотя прототип аппарата управляется удаленно, полноразмерный ADIFO, по планам разработчиков, будет пилотируемым.

Что касается преимуществ решения, то, по словам инженеров, благодаря дискообразной форме аппарата на его поверхности при полете на сверхзвуковой скорости будет образовываться меньше ударных волн, а те, что все же сформируются, будут иметь меньшую интенсивность. Благодаря этому аппарат не будет порождать звуковой удар при полете на сверхзвуковой скорости. Также «летающая тарелка» сможет похвастаться высокой маневренностью и низким расходом топлива на больших скоростях.

Источник: N+1