Сам Гейтс велел. Основатель Microsoft рекомендует начать 2020 год с этих пяти книг

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Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал пять лучших книг из тех, что ему удалось прочесть в 2019 году, предположив, что они могут приглянуться тем, кто активно ищет новую литературную пищу в этот сезон праздников.

Один из самых успешных и богатейших людей мира (в современной истории) не просто опубликовал короткий список, но и написал короткую рецензию по каждой. Собственно, вот этот список:

«Американский брак» / An American Marriage, Тайари Джонс

Роман порекомендовала его дочь Дженн. Он повествует об афроамериканской паре на Юге США, брак которой разваливается из-за ужасной несправедливости.

«Тема романа тяжелая, но заставляет задуматься. Меня очень затянула трагическая история любви Роя и Селестии», — пишет Гейтс, добавляя, что писательнице Тайари Джонс удается заставить читателя сопереживать обоим героям даже после того, как один из них принимает трудное решение. «Эти истины: история Соединённых Штатов» / These Truths: A History of the United States, Джилл Лепор

Написанная Гарвардским историком и нью-йоркским журналистом Джилл Лепор книга охватывает всю историю США всего на 800 страницах». Как отмечает в своей короткой рецензии Гейтс, это «самый честный и непоколебимый» рассказ об американской истории из тех, что ему удалось прочесть.

«Рост» / Growth, Вацлав Смил

Чешско-канадский профессор Вацлав Смил является одним любимых авторов предпринимателя поэтому он с большим нетерпением ждет каждую новую книгу. И последняя 39-я книга «одного из лучших мыслителей современности» порадовала Гейтса. Основатель Microsoft характеризует произведение как «блестящий синтез всего, что мы можем извлечь из моделей роста в естественном и искусственном мире, оговаривая, что книга не для всех (некоторые разделы читаются как учебник или техническое руководство).

«Готовы: что нужно детям для полноценной жизни» / Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life, Диана Тавеннер