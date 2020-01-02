Сам Гейтс велел. Основатель Microsoft рекомендует начать 2020 год с этих пяти книг
Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал пять лучших книг из тех, что ему удалось прочесть в 2019 году, предположив, что они могут приглянуться тем, кто активно ищет новую литературную пищу в этот сезон праздников.
Один из самых успешных и богатейших людей мира (в современной истории) не просто опубликовал короткий список, но и написал короткую рецензию по каждой. Собственно, вот этот список:
«Американский брак» / An American Marriage, Тайари Джонс
Роман порекомендовала его дочь Дженн. Он повествует об афроамериканской паре на Юге США, брак которой разваливается из-за ужасной несправедливости.
«Тема романа тяжелая, но заставляет задуматься. Меня очень затянула трагическая история любви Роя и Селестии», — пишет Гейтс, добавляя, что писательнице Тайари Джонс удается заставить читателя сопереживать обоим героям даже после того, как один из них принимает трудное решение.
«Эти истины: история Соединённых Штатов» / These Truths: A History of the United States, Джилл Лепор
Написанная Гарвардским историком и нью-йоркским журналистом Джилл Лепор книга охватывает всю историю США всего на 800 страницах». Как отмечает в своей короткой рецензии Гейтс, это «самый честный и непоколебимый» рассказ об американской истории из тех, что ему удалось прочесть.
«Рост» / Growth, Вацлав Смил
Чешско-канадский профессор Вацлав Смил является одним любимых авторов предпринимателя поэтому он с большим нетерпением ждет каждую новую книгу. И последняя 39-я книга «одного из лучших мыслителей современности» порадовала Гейтса. Основатель Microsoft характеризует произведение как «блестящий синтез всего, что мы можем извлечь из моделей роста в естественном и искусственном мире, оговаривая, что книга не для всех (некоторые разделы читаются как учебник или техническое руководство).
«Готовы: что нужно детям для полноценной жизни» / Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life, Диана Тавеннер
Основательница «одной из лучших школьных сетей» Диана Тавеннер написала руководство, как подготовить детей ко взрослой жизни после выпуска из школы. Одна из главных тезисов — родители должны учить детей не только тому, как поступить в колледж, но и тому, как жить счастливой жизнью.
«Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях» / Why We Sleep, Мэттью Уолкер
Гейтс пишет, что прочитал несколько книг о человеческом поведении и считает эту одной из самых интересных и глубоких. Эту книгу предпринимателю порекомендовали дочь Дженн и американский инвестор и венчурный капиталист в Kleiner Perkins Джон Доерр. И после ее прочтения Гейтс изменил свои вечерние привычки, чтобы лучше высыпаться.
В своем блоге Гейтс рассказал, что сейчас пытается дочитать роман «Облачный Атлас» Дэвида Митчела, называя книгу невероятно умной с запутанным сюжетом.
Источник: gatesnotes