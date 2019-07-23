Шведский стартап X Shore представил электролодку Eelex 8000, которую окрестил «водоплавающей Tesla»

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Шведский стартап X Shore представил «водоплавающую Tesla» — электрическую лодку Eelex 8000. По словам основателя компании миллиардера Конрада Бергстрема, при создании «инновационного» транспортного средства он руководствовался теми же принципами, что и Илон Маск.

Как отмечает Electrek, Бергстром поставил перед собой задачу создать электрическую лодку, которая будет превосходить аналоги на топливе. При этом он сделал ставку на дальность и высокую производительность и решил сначала наладить производство дорогих моделей в небольших объемах, а затем перейти к массовому выпуску. Легко заметить, что X Shore напрямую копирует ранний стиль бизнеса Tesla: от эксклюзива к массовости.

Вместе с тем, по словам Бергстрома, разработать электрическую лодку «было сложнее, чем электромобиль». Причина в том, что плотность воды в 784 раза выше, чем у воздуха, из-за чего лодочный мотор потребляет намного больше энергии. Чтобы добиться приемлемого результата, X Shore пришлось сконструировать заодно и более эффективный корпус, и новую трансмиссию. Кроме того, необходимо было придумать, как правильно разместить аккумуляторы.

В компании утверждают, что заряда Eelex 8000 хватает на 100 морских миль — то есть 185 км. Максимальная скорость судна составляет 40 узлов (74 км/ч), крейсерская — 25 узлов (46 км/ч). По словам Бергстрома, двигатель электрической лодки совершенно бесшумный, так что все, что услышит ее экипаж — шум воды.

Первые поставки новинки запланированы на конец лета. Стоимость судна составит около $337 000, однако в будущем X Shore планирует запустить производство более дешевых моделей.

Напоследок приведем физические характеристики Eelex 8000:

LOA — 8 м;

Бимс — 2,6 м;

Осадка — 0,8 м.

Источник: hightech.plus