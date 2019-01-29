SkyProwler 2 — электрический БПЛА, поддерживающий вертикальные взлет и посадку

Американский стартап Krossblade представил SkyProwler 2 — электрический БПЛА с выдвижными винтами, поддерживающий вертикальные взлет и посадку.

Как сообщается, SkyProwler 2 оборудован четырьмя моторами, позволяющими ему зависать в воздухе на одной точке и перемещаться по принципу квадрокоптера. Однако, если аппарату требуется ускоренно двигаться в горизонтальной плоскости, винты отключаются и в дело вступает задний пропеллер. При этом штанги, на которых крепятся винты, втягиваются внутрь корпуса, улучшая аэродинамику.

Инженеры отмечают, что такая конструкция в сочетании с жестким крылом позволяет развивать достаточно приличную скорость — до 130 км/ч. На одной зарядке дрон может провести в воздухе до одного часа. Предельная высота полета — 6 км.

Помимо этого, SkyProwler 2 оснащен выдвижным шасси, делающим приземление более безопасным, а также съемными крыльями, которые можно убрать, если пользователю не важна скорость (она уменьшается до 40 км/ч) — тогда коптер становится легче и компактнее. Грузоподъемность дрона — 600 граммов. Для груза предусмотрен специальный отсек.

Еще одной особенностью устройства называется встроенная 4K/30FPS-видеокамера, передающая картинку на встроенный в пульт управления экран. Максимальный радиус радиосвязи для дистанционного управления составляет 16 км.