Sony и Yamaha выпустили беспилотный микроавтобус Sociable Cart SC-1, который показывает пассажирам тематические фильмы, а окружающим — рекламу

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Японские компании Sony и Yamaha совместно выпустили автономный микроавтобус Sociable Cart SC-1, впервые представленный в виде концепта еще в 2017 году.

Модель предназначена для использования в тематических парках, на полях для гольфа и других местах со значительным расстоянием между интересными точками. Внутри Sociable Cart SC-1 достаточно места для комфортного размещения пяти пассажиров, при этом место для водителя не требуется, так как

С 1 ноября 2019 года такие микроавтобусы появятся в парке японского курорта в Наго Kanucha Bay Resort и в Ботаническом саду Окинавы. Посетители этих мест смогут опробовать специально разработанные туры «Moonlight Cruise» и «Night Aquarium», во время которых на экраны высокого разрешения внутри салона будут выводится тематические изображения и видео.

При этом на внешние экраны будет проецироваться реклама, так что Sony SC-1 выступает одновременно в роли средства передвижения, туристического гида и передвижного рекламного носителя. Разработчики даже собирались использовать искусственный интеллект, чтобы подобрать подходящую рекламу для проходящих мимо туристов, основываясь на их возрасте, поле и т.д., однако на данный момент сосредоточились на развитии основной функциональности.

Источник: Engadget, Sony