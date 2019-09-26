Sony открыла в США фирменный онлайн-магазин для продажи консолей, аксессуаров и дисков с играми

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Компания Sony открыла в США официальный онлайн-магазин PS Direct, в котором можно приобрести игровые консоли, аксессуары и физические копии игр на дисках. Таким образом, американские любители гейминга теперь смогут покупать приставки напрямую у производителя, не обращаясь к ритейлерам.

Сайт содержит разделы Featured, Hardware, Games, Accessories и PlayStation Plus. Жители других стран могут использовать сайт для изучения ассортимента и цен на различные модели консолей, бандлов и периферии. Подписчики сервиса PlayStation Plus получают еще одну выгоду в виде бесплатной доставки заказа в течение одного дня.

В честь запуска магазина PS Direct компания Sony подготовила два акционных бандла: PlayStation 4 + 12 месяцев PS Plus за $339,99 и PlayStation 4 Pro + 12 месяцев PS Plus за $429,99, что дает экономию в $20 и $30 соответственно (предложение действительно до 31 октября 2019 года).

Источник: Polygon