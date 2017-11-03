Сотрудник Twitter намеренно отключил аккаунт Трампа в свой последний рабочий день. Правда, только на 11 минут

Не секрет, что именно Twitter является любимой социальной сетью Дональда Трампа, и активность действующего президента США в этой соцсети уже породила многочисленное число новостей разного плана. Но в ночь на 3 ноября случилось нечто из ряда вон выходящее – аккаунт Трампа попросту исчез из соцсети. Правда, недоступным он остался недолго – всего 11 минут. Но, естественно, подобный инцидент просто не мог остаться незамеченным.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again. — Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017

Первоначально представители Twitter заявили, что некий сотрудник компании по ошибке заблокировал аккаунт Трампа, но позже администрация опубликовала отдельное заявление, в котором поделилась результатами внутреннего расследования. Оказалось, что блокировка была вовсе не ошибочной, а намеренной. Как сообщается, неназванный сотрудник решил подобным образом отметить свой последний день работы в американской компании.

Другой бывший сотрудник Twitter в интервью BuzzFeed рассказал, что соответствующий уровень доступа, позволяющий временно приостановить работу того или иного аккаунта, есть у «очень большого количества» сотрудников, но правом осуществлять полную блокировку наделены лишь «сотни» работников. Причем особых навыков для этого не требуется – система похожа на приборную панель с переключателями.

Само собой, пользователи Twitter, которые еще недавно спорили о правильном изображении гамбургера в эмодзи технологических компаний, не упустили шанс пошутить над ситуацией.

I think we just came together as a nation for 23 seconds. — Madeline Hill (@mad_hill) November 2, 2017

«Мне кажется мы только что объединились как нация за 23 секунды».

goddamn it. well, now we all know how la la land felt — demi adejuyigbe (@electrolemon) November 2, 2017

— «Мы свободны!»— «Чёрт, теперь мы знаем, как ощущается Ла-Ла-Лэнд».

Сам президент никак не прокомментировал инцидент, хотя уже написал несколько новых сообщений на различные темы и события.

Источник: Twitter и TJ