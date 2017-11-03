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Сотрудник Twitter намеренно отключил аккаунт Трампа в свой последний рабочий день. Правда, только на 11 минут
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Сотрудник Twitter намеренно отключил аккаунт Трампа в свой последний рабочий день. Правда, только на 11 минут

Сотрудник Twitter намеренно отключил аккаунт Трампа в свой последний рабочий день. Правда, только на 11 минут

Не секрет, что именно Twitter является любимой социальной сетью Дональда Трампа, и активность действующего президента США в этой соцсети уже породила многочисленное число новостей разного плана. Но в ночь на 3 ноября случилось нечто из ряда вон выходящее – аккаунт Трампа попросту исчез из соцсети. Правда, недоступным он остался недолго – всего 11 минут. Но, естественно, подобный инцидент просто не мог остаться незамеченным.

Первоначально представители Twitter заявили, что некий сотрудник компании по ошибке заблокировал аккаунт Трампа, но позже администрация опубликовала отдельное заявление, в котором поделилась результатами внутреннего расследования. Оказалось, что блокировка была вовсе не ошибочной, а намеренной. Как сообщается, неназванный сотрудник решил подобным образом отметить свой последний день работы в американской компании.

Другой бывший сотрудник Twitter в интервью BuzzFeed рассказал, что соответствующий уровень доступа, позволяющий временно приостановить работу того или иного аккаунта, есть у «очень большого количества» сотрудников, но правом осуществлять полную блокировку наделены лишь «сотни» работников. Причем особых навыков для этого не требуется – система похожа на приборную панель с переключателями.

Само собой, пользователи Twitter, которые еще недавно спорили о правильном изображении гамбургера в эмодзи технологических компаний, не упустили шанс пошутить над ситуацией.

«Мне кажется мы только что объединились как нация за 23 секунды».

— «Мы свободны!»— «Чёрт, теперь мы знаем, как ощущается Ла-Ла-Лэнд».

Сам президент никак не прокомментировал инцидент, хотя уже написал несколько новых сообщений на различные темы и события.

Источник: Twitter и TJ

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