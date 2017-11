Сотрудник Twitter намеренно отключил аккаунт Трампа в свой последний рабочий день. Правда, только на 11 минут

Не секрет, что именно Twitter является любимой социальной сетью Дональда Трампа, и активность действующего президента США в этой соцсети уже породила многочисленное число новостей разного плана. Но в ночь на 3 ноября случилось нечто из ряда вон выходящее – аккаунт Трампа попросту исчез из соцсети. Правда, недоступным он остался недолго – всего 11 минут. Но, естественно, подобный инцидент просто не мог остаться незамеченным.

Earlier today @realdonaldtrump’s account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.

— Twitter Government (@TwitterGov) November 3, 2017