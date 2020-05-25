Создатель Linux Линус Торвальдс перешел на AMD. До этого он 15 лет использовал только ПК на базе CPU Intel





Анонсируя на днях кандидата в релиз очередной версии ядра Linux 5.7 RC7, создатель Linux Линус Торвальдс сделал еще одно важное заявление, которое никак не связано с этим обновлением. Он рассказал, что перешел на использование процессоров AMD, выбрав представленный в прошлом году монструозный 32-ядерный CPU Threadripper 3970X в качестве основы для своего нового ПК. На протяжении последних 15 лет Торвальдс пользовался только ПК, в которых использовались конкурирующие CPU Intel.

Да, Линус Торвальдс — личность весьма известная и его признание дорого стоит, но, с другой стороны, в последнее время это весьма распространенное явление и все больше людей выбирают процессоры AMD вместо Intel, которая продолжает стагнировать. Что интересно, Торвальдс полностью доволен своим выбором.

«На самом деле, на этой неделе меня больше всего волновал апгрейд моей основной машины, впервые за 15 лет у меня десктоп, в котором процессор не от Intel. Нет, я пока не перешел на ARM, но сейчас у меня крутой AMD Threadripper 3970X. Мои тестовые сборки allmodconfig теперь работают в три раза быстрее». Линус Торвальдс, создатель Linux.

Само собой, общественность обратила внимание на упоминание ARM в контексте перехода с Intel на AMD, и все тут же принялись гадать в соцсетях, когда легендарный гуру сообщества открытых систем может отважиться на следующий шаг.

Источник: Softpedia