Создатели шутера Doom Eternal выложили свежий трейлер и подтвердили новую дату релиза — 20 марта 2020 года





Разработчики id Software и Bethesda Softworks опубликовали новый трейлер шутера Doom Eternal и подтвердили новую дату релиза игры.

Как вы помните, анонсированный в 2018 году сиквел перезапуска Doom (2016) должен был выйти еще 22 ноября 2019 года. Однако за две недели до запланированного релиза создатели объявили о переносе выхода на 20 марта 2020 года. В опубликованном сегодня трейлере дата была подтверждена, что позволяет надеяться (но не гарантировать), что переносов больше не будет.

Новый трейлер демонстрирует особенности сюжетной кампании Doom Eternal, включая новое оружие и врагов. Помимо сингплеера в игре будет присутствовать и мультиплеер Battlemode, разрабатываемый командой id Software, а действие перенесется с Марса на Землю.

Отметим, что шутер от первого лица Doom Eternal выйдет 20 марта на всех актуальных платфомах, включая PC, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia, а вот релиз версии для Nintendo Switch состоится позже.

Источник: Polygon