Spotify начнет удалять аккаунты, которые были уличены в использовании блокировщиков рекламы
Музыкальный сервис Spotify обновил лицензионное соглашение и добавил новое правило о рекламе, согласно которому обход или блокировка рекламы в приложении могут привести к приостановке или удалению учетной записи пользователя. Нововведение вступает в силу с 1 марта.
Отметим, что блокировщики рекламы долгое время были головной болью для Spotify. В марте 2018 года компания сообщила, что обнаружила 2 млн пользователей, которые использовали блокировщики рекламы в бесплатной версии Spotify. Примерно в это же время Spotify начал расправляться со сторонними приложениями для Android, которые позволяют людям получать доступ к сервису без рекламы.
Источник: VC
- Музыкальный сервис Spotify предлагает своим пользователям два типа доступа к контенту — платный и бесплатный. В первом случае пользователь оплачивает ежемесячную подписку и слушает музыку без рекламы. Во втором случае платить не нужно, но воспроизведение периодически прерывается коммерческими вставками.
- На данный момент услугами стримингового сервиса ежемесячно пользуются свыше 207 миллионов пользователей. Среди них платные подписки приобрели около 96 миллионов человек.