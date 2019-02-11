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Spotify начнет удалять аккаунты, которые были уличены в использовании блокировщиков рекламы
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Spotify начнет удалять аккаунты, которые были уличены в использовании блокировщиков рекламы

Spotify начнет удалять аккаунты, которые были уличены в использовании блокировщиков рекламы

Музыкальный сервис Spotify обновил лицензионное соглашение и добавил новое правило о рекламе, согласно которому обход или блокировка рекламы в приложении могут привести к приостановке или удалению учетной записи пользователя. Нововведение вступает в силу с 1 марта.

Отметим, что блокировщики рекламы долгое время были головной болью для Spotify. В марте 2018 года компания сообщила, что обнаружила 2 млн пользователей, которые использовали блокировщики рекламы в бесплатной версии Spotify. Примерно в это же время Spotify начал расправляться со сторонними приложениями для Android, которые позволяют людям получать доступ к сервису без рекламы.

Источник: VC

  • Музыкальный сервис Spotify предлагает своим пользователям два типа доступа к контенту — платный и бесплатный. В первом случае пользователь оплачивает ежемесячную подписку и слушает музыку без рекламы. Во втором случае платить не нужно, но воспроизведение периодически прерывается коммерческими вставками.
  • На данный момент услугами стримингового сервиса ежемесячно пользуются свыше 207 миллионов пользователей. Среди них платные подписки приобрели около 96 миллионов человек.
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