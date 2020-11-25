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Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года


Магазин цифрового контента Steam представил традиционную подборку лучших игр, выпущенных за последний месяц. Как и в предыдущие месяцы, ниже представлен список из 20 лучших продуктов, отсортированный по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 лучших бесплатных игр, если считать по максимальному числу их уникальных пользователей после выхода.

Октябрь завершился ежегодной «Хеллоуинской распродажей Steam», поэтому неудивительно, что в список лучших новинок месяца вошли сразу несколько хорроров. К примеру, In Silence позволяет по-новому взглянуть на многопользовательские хорроры на выживание, а Dark Pictures Anthology: Little Hope и Amnesia: Rebirth рассказывают игрокам новые кошмарные истории. В октябрьском списке представлен большой выбор игр для каждого пользователя, начиная с ролевых игр Baldur’s Gate 3 и The Outer Worlds, и заканчивая динамичными многопользовательскими хитами Star Wars: Squadrons и FIFA 21.

Список лучших новинок октября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:
Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
STAR WARS™: Squadrons MOTIVE (Канада)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Baldur’s Gate 3 Larian Studios (Бельгия)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
EA SPORTS™ FIFA 21 Electronic Arts (США)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
The Survivalists Team17 Digital Ltd (Великобритания)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Second Extinction™ Systemic Reaction™ (Швеция)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Torchlight III Echtra Inc. (США)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
The Jackbox Party Pack 7 Jackbox Games, Inc. (США)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
RuneScape ® Jagex (Великобритания)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Age of Empires III: Definitive Edition Tantalus Media и Forgotten Empires (Австралия, США)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Noita Nolla Games (Финляндия)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Crown Trick NExT Studios (Китай)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
In Silence Ravenhood Games (Турция)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Amnesia: Rebirth Frictional Games (Швеция)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Solasta: Crown of the Magister Tactical Adventures (Франция)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Beyond The Wire Redstone Interactive (Канада)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
The Outer Worlds Obsidian Entertainment (США)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Ghostrunner One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks™ (Польша, Дания)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Xuan-Yuan Sword VII SOFTSTAR и DOMO Studio (Тайвань)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
The Dark Pictures Anthology: Little Hope Supermassive Games (Великобритания)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Teardown Tuxedo Labs (Швеция)

А вот пятерка лучших бесплатных новинок октября, отсортированная по числу уникальных игроков:

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
RuneScape ® Jagex (Великобритания)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Eternal Return: Black Survival Nimble Neuron (Республика Корея)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Action Taimanin LiLith Games (Китай)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Soulworker Lion Games Co., Ltd. (Республика Корея)

Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года
Blood of Steel
YC Games (Китай)

Напомним, что рейтинги лучших новинок Steam за предыдущие месяцы можно изучить в данном разделе.

Источник: Steam

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