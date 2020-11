Star Wars: Squadrons, FIFA 21, The Outer Worlds и др: Steam представил Топ 20 лучших новых игр октября 2020 года

Магазин цифрового контента Steam представил традиционную подборку лучших игр, выпущенных за последний месяц. Как и в предыдущие месяцы, ниже представлен список из 20 лучших продуктов, отсортированный по объёму выручки за первые две недели после выпуска, а также 5 лучших бесплатных игр, если считать по максимальному числу их уникальных пользователей после выхода.

Октябрь завершился ежегодной «Хеллоуинской распродажей Steam», поэтому неудивительно, что в список лучших новинок месяца вошли сразу несколько хорроров. К примеру, In Silence позволяет по-новому взглянуть на многопользовательские хорроры на выживание, а Dark Pictures Anthology: Little Hope и Amnesia: Rebirth рассказывают игрокам новые кошмарные истории. В октябрьском списке представлен большой выбор игр для каждого пользователя, начиная с ролевых игр Baldur’s Gate 3 и The Outer Worlds, и заканчивая динамичными многопользовательскими хитами Star Wars: Squadrons и FIFA 21.

Список лучших новинок октября, отсортированных по дате выпуска, выглядит следующим образом:



STAR WARS™: Squadrons MOTIVE (Канада)



Baldur’s Gate 3 Larian Studios (Бельгия)



EA SPORTS™ FIFA 21 Electronic Arts (США)



The Survivalists Team17 Digital Ltd (Великобритания)



Second Extinction™ Systemic Reaction™ (Швеция)



Torchlight III Echtra Inc. (США)



The Jackbox Party Pack 7 Jackbox Games, Inc. (США)



RuneScape ® Jagex (Великобритания)



Age of Empires III: Definitive Edition Tantalus Media и Forgotten Empires (Австралия, США)



Noita Nolla Games (Финляндия)



Crown Trick NExT Studios (Китай)



In Silence Ravenhood Games (Турция)



Amnesia: Rebirth Frictional Games (Швеция)



Solasta: Crown of the Magister Tactical Adventures (Франция)



Beyond The Wire Redstone Interactive (Канада)



The Outer Worlds Obsidian Entertainment (США)



Ghostrunner One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks™ (Польша, Дания)



Xuan-Yuan Sword VII SOFTSTAR и DOMO Studio (Тайвань)



The Dark Pictures Anthology: Little Hope Supermassive Games (Великобритания)



Teardown Tuxedo Labs (Швеция)

А вот пятерка лучших бесплатных новинок октября, отсортированная по числу уникальных игроков:



RuneScape ® Jagex (Великобритания)



Eternal Return: Black Survival Nimble Neuron (Республика Корея)



Action Taimanin LiLith Games (Китай)



Soulworker Lion Games Co., Ltd. (Республика Корея)



Blood of Steel

YC Games (Китай)

Напомним, что рейтинги лучших новинок Steam за предыдущие месяцы можно изучить в данном разделе.

Источник: Steam