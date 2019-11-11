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Студия Summerfall опубликовала демоверсию приключенческого интерактивного мюзикла Chorus

Студия Summerfall опубликовала демоверсию приключенческого интерактивного мюзикла Chorus

Студия Summerfall опубликовала демоверсию приключенческого интерактивного мюзикла Chorus


Игровая студия Summerfall, основанная Дэвидом Гейдером и его коллегой по индустрии Лиамом Эслером — первый 17 лет проработал в BioWare, в том числе на должности ведущего сценариста, а второй долгое время трудился в Obsidian Entertainment, опубликовала концептуальную демоверсию находящейся в разработке игры под названием Chorus. Отличительная черта проекта — его жанровая принадлежность.

Как сообщается, Chorus представляет собой смесь ролевой игры, упирающей на выборы игрока визуальной новеллы и… интерактивного мюзикла, в котором решения играющего влияют не только на развитие повествования, но и на исполняемые героями композиции во время, если так можно выразиться, местного аналога «битв».

Согласно сюжету, действие Chorus разворачивается в вымышленной вселенной, где мир людей сосуществует с миром древнегреческих богов. Главная героиня, Грейс, играет в самодеятельной группе, пока однажды у нее на пороге не появляется умирающая солистка. Та заявляет, что она — Муза, и перед смертью наделяет Грейс даром пения. Вместе с тем, после случившегося обитатели Олимпа начинают подозревать главную героиню в убийстве Музы и теперь ей нужно очистить свое имя  — в том числе с помощью способностей, дарованных умершей богиней, и своих собственных музыкальных талантов.

Помимо нелинейной диалоговой системы, ролевой элемент представлен также выбираемой игроком в самом начале игры основной чертой характера героини. Всего их три — рискованность, ум и обаяние, — и каждая из них они по-своему влияет на развитие ситуации в конкретных сценах, но выбрать можно только одну. По ходу прохождения игрок может как развивать имеющееся качество, так и при необходимости «перескакивать» на другое.

Саундтрек к Chorus пишет Остин Винтори, композитор Journey и The Banner Saga. Из актеров в проекте участвуют, в частности, Лора Бэйли (Кейт в Gears 5 и Мэри Джейн в Spider-Man) и безызвестный Трой Бейкер (его голосом говорит Джоэл из The Last of Us, Джокер в Batman: Arkham Origins и Букер Девитт в BioShock Infinite).

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Средства на разработку Chorus разработчики собирали через платформу Fig — краудфандинговая кампания набрала изначально запрашиваемые $600 тысяч и еще $70 тысяч сверху. По завершению сбора средств Summerfall выпустила небольшую демоверсию, призванную продемонстрировать исключительно саму концепцию игры — по словам игроделов, «демка» не отражает то, как будет выглядеть и звучать финальная версия.

«Нас чаще всего спрашивали, как будут работать разветвленные диалоги в песнях. Теперь это можно можно увидеть воочию с помощью одной из наших ранних демоверсий. Мы не хотели ее выпускать, ведь с тех пор все значительно улучшилось: и сама структура песен (в демоверсии части композиций состыкованы достаточно грубо), и то, как игрок выбирает варианты. Но в конце концов мы решили, что наш прогресс будет еще лучше виден в сравнении.

Так что вот «демка», а вам еще раз спасибо за доверие и веру в нашу команду! Мы уже усердно работаем над финальным продуктом, и я точно знаю, что вам понравится то, что мы готовим», — указал Гейдер.

Скачать «демку» можно по ссылке.

Выйдет Chorus еще не скоро — релиз ПК-версии запланирован на 2021 год, и если она окажется успешна, авторы со временем портируют мюзикл на другие платформы. Какие конкретно — они пока не решили.

Источник: DTF

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