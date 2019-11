Студия Summerfall опубликовала демоверсию приключенческого интерактивного мюзикла Chorus

Игровая студия Summerfall, основанная Дэвидом Гейдером и его коллегой по индустрии Лиамом Эслером — первый 17 лет проработал в BioWare, в том числе на должности ведущего сценариста, а второй долгое время трудился в Obsidian Entertainment, опубликовала концептуальную демоверсию находящейся в разработке игры под названием Chorus. Отличительная черта проекта — его жанровая принадлежность.

Как сообщается, Chorus представляет собой смесь ролевой игры, упирающей на выборы игрока визуальной новеллы и… интерактивного мюзикла, в котором решения играющего влияют не только на развитие повествования, но и на исполняемые героями композиции во время, если так можно выразиться, местного аналога «битв».

Согласно сюжету, действие Chorus разворачивается в вымышленной вселенной, где мир людей сосуществует с миром древнегреческих богов. Главная героиня, Грейс, играет в самодеятельной группе, пока однажды у нее на пороге не появляется умирающая солистка. Та заявляет, что она — Муза, и перед смертью наделяет Грейс даром пения. Вместе с тем, после случившегося обитатели Олимпа начинают подозревать главную героиню в убийстве Музы и теперь ей нужно очистить свое имя — в том числе с помощью способностей, дарованных умершей богиней, и своих собственных музыкальных талантов.

Помимо нелинейной диалоговой системы, ролевой элемент представлен также выбираемой игроком в самом начале игры основной чертой характера героини. Всего их три — рискованность, ум и обаяние, — и каждая из них они по-своему влияет на развитие ситуации в конкретных сценах, но выбрать можно только одну. По ходу прохождения игрок может как развивать имеющееся качество, так и при необходимости «перескакивать» на другое.

Саундтрек к Chorus пишет Остин Винтори, композитор Journey и The Banner Saga. Из актеров в проекте участвуют, в частности, Лора Бэйли (Кейт в Gears 5 и Мэри Джейн в Spider-Man) и безызвестный Трой Бейкер (его голосом говорит Джоэл из The Last of Us, Джокер в Batman: Arkham Origins и Букер Девитт в BioShock Infinite).