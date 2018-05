SyFy закрыл сериал The Expanse / «Пространство» на третьем сезоне. Есть шанс, что шоу переедет (возможно, на Netflix)

Нынешний третий сезон станет последним для The Expanse / «Пространство», выходящего на американском телеканале SyFy и являющегося лучшим научно-фантастическим сериалом о космосе со времен Battlestar Galactica. Руководство SyFy решило прекратить сотрудничество с создателями шоу. Впрочем, пока горевать не стоит, еще есть шанс, что в конечном итоге сериал переедет на другую платформу.

Как отмечает Deadline, решение о закрытии главным образом обусловлено характером сделки с Alcon Television Group, занимающейся производством шоу. Говоря точнее, последняя продала SyFy только права на «первый показ» в США. Это значит, что прибыль канала целиком и полностью зависела от рейтингов. Сеть не могла зарабатывать, распространяя шоу другими каналами, более подходящими для научно-фантастических проектов – онлайн-продажи и сервисы стриминга. И сейчас рейтинги у The Expanse ниже, чем у других проектов вроде The Magicians и Krypton.

So, you’ve heard the news. Shitty right? I dont know what the fate of The Expanse is, but for now it seems we wont be making it. I just want to say a massive thank you to you guys! This has been the journey of my life and you are the BEST fans 🙂 1/2

— Dominique Tipper (@Mi55Tipper) May 11, 2018