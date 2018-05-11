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SyFy закрыл сериал The Expanse / «Пространство» на третьем сезоне. Есть шанс, что шоу переедет (возможно, на Netflix)
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SyFy закрыл сериал The Expanse / «Пространство» на третьем сезоне. Есть шанс, что шоу переедет (возможно, на Netflix)

SyFy закрыл сериал The Expanse / «Пространство» на третьем сезоне. Есть шанс, что шоу переедет (возможно, на Netflix)

Нынешний третий сезон станет последним для The Expanse / «Пространство», выходящего на американском телеканале SyFy и являющегося лучшим научно-фантастическим сериалом о космосе со времен Battlestar Galactica. Руководство SyFy решило прекратить сотрудничество с создателями шоу. Впрочем, пока горевать не стоит, еще есть шанс, что в конечном итоге сериал переедет на другую платформу.

Как отмечает Deadline, решение о закрытии главным образом обусловлено характером сделки с Alcon Television Group, занимающейся производством шоу. Говоря точнее, последняя продала SyFy только права на «первый показ» в США. Это значит, что прибыль канала целиком и полностью зависела от рейтингов. Сеть не могла зарабатывать, распространяя шоу другими каналами, более подходящими для научно-фантастических проектов – онлайн-продажи и сервисы стриминга. И сейчас рейтинги у The Expanse ниже, чем у других проектов вроде The Magicians и Krypton.

Alcon Television Group уже начала подыскивать шоу новый дом, так что не исключено, что сериал еще получит продолжение. В числе потенциальный кандидатов на покупку The Expanse стриминговый сервис Netflix, у которого есть права на распространение шоу.

Одновременно SyFy, принадлежащий Comcast/NBC, обнародовал летнее расписание и объявил даты старта показа новых серий других проектов, включая 12 Monkeys, Wynonna Earp, Killjoys и, конечно же, Sharknado 6.

Источник: Deadline и engadget

 

  • Сериал The Expanse основан на одноименной серии книг Даниэля Абрахама и Тая Френка, писавших под псевдонимом Джеймс Кори, и еще недавно был одним из самых рейтинговых в пакете SyFy.
  • Первый эпизод показан онлайн на сайте Syfy 23 ноября 2015 года, премьера первого сезона из 10 серий состоялась 14 декабря 2015 года. 1 февраля 2017 года стартовал второй сезон, в котором было уже 13 серий. Сейчас идет третий сезон The Expanse. 9 мая на экраны вышла пятая серия, а заключительная серия выйдет 5 июля 2018 года.
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