Tesla отчиталась, что ее электрокары горят в 9 раз реже других автомобилей

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Компания Tesla обнародовала четвертый по счету отчет, посвященный безопасности своих электрокаров. Отметим, что инициатива публиковать такого рода информацию была запущена руководством автопроизводителя в ответ на «необъективное освещение средствами массовой информации аварий с участием автомобилей компании». Первый отчет о безопасности вышел в октябре прошлого года. Тогда Tesla регистрировала одно «аварийное событие» на каждые 5,38 млн км, пройденных ее электрокарами при активированном автопилоте. Что касается ДТП без участия автопилота, то такое происшествие фиксировалось предприятием каждые 3,1 млн км пробега.

В нынешнем, четвертом отчете Tesla, среди прочего, добавила раздел, посвященный возгораниям — о которых СМИ тоже пишут якобы «несправедливо».

«Во втором квартале мы регистрировали одну аварию со включенным автопилотом на каждые 5,2 млн км пробега. Во время поездок без включенного автопилота, но с активной системой безопасности, мы фиксировали аварию каждые 2,3 млн км пути. Для сравнения, по самым свежим данным NHTSA [Национального управления безопасностью движения на трассах], в США одно ДТП приходится на каждые 801 000 км», — говорится в новом отчете.

Что касается пожаров, то между 2012 и 2018 годами они случались в автомобилях Tesla каждые 273 млн км (при этом в отчете учитывались в том числе поджоги и пожары, случившиеся не по вине автомобиля; они составляют 15% от общего числа воспламенений). По статистике NHTSA, автомобили в США в среднем горят каждые 30 млн км пробега (то есть в 9 раз чаще).

Отмечается, что отчеты о пожарах компания намерена публиковать ежегодно, при этом информация о безопасности систем автопилотирования продолжит выходить раз в квартал.

Как подчеркивает Electrek, основная претензия к таким отчетам Tesla в том, что автопилот применяется в большинстве случаев при движении по автотрассам, а не по городским улицам, где аварии случаются чаще. А потому сравнение нельзя назвать полностью объективным.

Тем не менее, следует отметить, что компанию никто не обязывал публиковать эти данные — Tesla делает это добровольно, и это уже заслуживает похвалы. Другие автокомпании пока не следуют ее примеру.

Источник: hightech.plus