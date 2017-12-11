Третий сезон «Очень странных дел», вероятно, не выйдет раньше 2019 года

Еще до выхода столь ожидаемого продолжения «Очень странных дел», одного из самых популярных научно-фантастических сериалов последних лет, было понятно, что второй сезон не станет заключительным, но лишь недавно Netflix официально подтвердил выпуск третьего сезона. Правда, поклонникам сериала, с огромным нетерпением ожидающих продолжения, придется запастись терпением — третий сезон выйдет не раньше 2019 года. Об этом в недавнем интервью Variety рассказал актер Дэвид Харбор, играющий в сериале роль шерифа Хоппера.

По словам Дэвид Харбора, создатели сериала – братья Мэтт и Росс Даффер – все еще работают над сценариями новых эпизодов, а съемки третьего сезона начнутся «не раньше апреля [2018 года]».

«Как это обычно бывает при создании любой стоящей вещи», – рассказывает Харбор, – [Мэтту и Россу] потребовалось больше времени. Эти парни трудятся в поте лица. Они буквально не выходят из комнаты, проводя за написанием сценария по 12-14 часов в день».

Отметим, что не только «Очень странные дела», но еще как минимум один крупный проект, вероятнее всего, выйдет с опозданием в один год. В конце прошлой недели исполнительница роли Сансы Старк подтвердила слухи о том, что финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года.

Источник: The Verge и Variety