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Третий сезон «Очень странных дел», вероятно, не выйдет раньше 2019 года
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Третий сезон «Очень странных дел», вероятно, не выйдет раньше 2019 года

Третий сезон «Очень странных дел», вероятно, не выйдет раньше 2019 года

Еще до выхода столь ожидаемого продолжения «Очень странных дел», одного из самых популярных научно-фантастических сериалов последних лет, было понятно, что второй сезон не станет заключительным, но лишь недавно Netflix официально подтвердил выпуск третьего сезона. Правда, поклонникам сериала, с огромным нетерпением ожидающих продолжения, придется запастись терпением — третий сезон выйдет не раньше 2019 года. Об этом в недавнем интервью Variety рассказал актер Дэвид Харбор, играющий в сериале роль шерифа Хоппера.

По словам Дэвид Харбора, создатели сериала – братья Мэтт и Росс Даффер – все еще работают над сценариями новых эпизодов, а съемки третьего сезона начнутся «не раньше апреля [2018 года]».

«Как это обычно бывает при создании любой стоящей вещи», – рассказывает Харбор, – [Мэтту и Россу] потребовалось больше времени. Эти парни трудятся в поте лица. Они буквально не выходят из комнаты, проводя за написанием сценария по 12-14 часов в день».

Отметим, что не только «Очень странные дела», но еще как минимум один крупный проект, вероятнее всего, выйдет с опозданием в один год. В конце прошлой недели исполнительница роли Сансы Старк подтвердила слухи о том, что финальный сезон «Игры престолов» выйдет не раньше 2019 года.

Источник: The Verge и Variety

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