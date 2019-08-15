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Ученые научат роботов чувствовать «боль»

Ученые научат роботов чувствовать «боль»

Ученые научат роботов чувствовать «боль»


Чтобы выполнять такие деликатные операции, как аккуратный сбор сочных фруктов, роботам нужны руки из особого материала — желеобразного пластика. Однако такие манипуляторы легко повреждаются и потому непрактичны. Дороговизна, необходимость постоянного мониторинга и частого ремонта — самые серьезные препятствия на пути к их внедрению.

Исследователи из Кембриджа и Брюссельского свободного университета решили усовершенствовать мягкие роборуки, научив их ощущать повреждения и восстанавливаться без помощи человека. Как сообщает Guardian, команда уже разработала полимеры, которые при нагревании восстанавливаются, создавая новые связи. В зависимости от места повреждения и его характера процесс восстановления занимает от нескольких секунд до пары недель.

Исследователи «ранили» выполненный из регенерирующего пластика палец робота при помощи ножа. Спустя некоторое время от ранения и след простыл.

На следующем этапе исследователи планируют дополнить полимер сенсорными волокнами. Они помогут устройству локализовать точное место повреждения и предпринять нужные меры: в частности, активировать процесс восстановления в искомом месте при помощи специальных внутренних актуаторов, а также по возможности временно перестать использовать поврежденное место в работе либо приостановить выполнение работы на время «исцеления». И все это без человеческого участия.

В настоящее время только в Великобритании на ремонт роботов тратится более $400 млн. Появление чувствующих и регенерирующих материалов позволит отказаться от части этих расходов, подчеркивают ученые.

Источник: hightech.plus

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