Ученые научат роботов чувствовать «боль»

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Чтобы выполнять такие деликатные операции, как аккуратный сбор сочных фруктов, роботам нужны руки из особого материала — желеобразного пластика. Однако такие манипуляторы легко повреждаются и потому непрактичны. Дороговизна, необходимость постоянного мониторинга и частого ремонта — самые серьезные препятствия на пути к их внедрению.

Исследователи из Кембриджа и Брюссельского свободного университета решили усовершенствовать мягкие роборуки, научив их ощущать повреждения и восстанавливаться без помощи человека. Как сообщает Guardian, команда уже разработала полимеры, которые при нагревании восстанавливаются, создавая новые связи. В зависимости от места повреждения и его характера процесс восстановления занимает от нескольких секунд до пары недель.

На следующем этапе исследователи планируют дополнить полимер сенсорными волокнами. Они помогут устройству локализовать точное место повреждения и предпринять нужные меры: в частности, активировать процесс восстановления в искомом месте при помощи специальных внутренних актуаторов, а также по возможности временно перестать использовать поврежденное место в работе либо приостановить выполнение работы на время «исцеления». И все это без человеческого участия.

В настоящее время только в Великобритании на ремонт роботов тратится более $400 млн. Появление чувствующих и регенерирующих материалов позволит отказаться от части этих расходов, подчеркивают ученые.

Источник: hightech.plus