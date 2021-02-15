



Українська геймстудія Cat Floor Studio випустила в Steam свою першу гру — The GoD Unit. Це базована на фізиці головоломка від першої особи, сюжет якої розгортається в недалекому передапокаліптичному майбутньому.

Гравцям доведеться вирішувати фізичні головоломки, маніпулюючи масою спеціальних кубів в режимі реального часу та комбінуючи цю можливість з іншими, більш традиційними та відомими механіками, просуваючись через дослідницький центр Корпорації B-O-NYX, поступово розкриваючи бентежну історію протагоніста та світу, що знаходиться на краю загибелі.

Особливості гри: унікальні комбінації механік, що стимулюють нестандартне мислення; 42+ рівня, від доволі простих до складних типу «я просто хочу згорнутись калачиком та ридати»; розосереджені уламки історії, що винагороджують найбільш уважних гравців; та гумор, який, хотілось би сподіватись, буде смішним для когось окрім авторів.

The GoD Unit створена на Unreal Engine 4 і та голому ентузіазмі студії з однієї людини (за винятком озвучення і бета-тестування). В даний момент в грі присутня повна англійська, українська та російська локалізації.

The GoD Unit доступна на ПК під Windows x64 і Linux.

Джерело: Steam