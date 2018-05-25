Умная колонка Amazon Echo записала личный разговор семьи и отправила его случайному адресату, приняв обычные слова за команду

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Слишком умная колонка Amazon Echo записала личный разговор американской семьи и отправила аудиосообщение с ним случайному человеку из контактной книги пользователя системы. Адресат оказался сослуживцем главы семьи, он весьма удивился полученной записи и решил, что колонку его коллеги взломали хакеры.

Получив в качестве доказательства произошедшего аудиофайл разговора, семья отключила все свои умные устройства с поддержкой цифрового ассистента Alexa и обратилась за объяснениями к Amazon. Там изучили логи произошедших событий и выяснили, что система действительно определила случайные слова в разговоре, как просьбу записать голосовое сообщение и отправить его конкретному адресату.

«Умная колонка Echo проснулась, услышав в разговоре слово, которое она распознала как обращение «Alexa». Затем в последующих предложениях она расслышала запрос «Отправить сообщение», после чего громко переспросила «Кому?».

Интерпретировав слова из разговора как имя адресата, она переспросила еще раз «Этому адресату, правильно?» и услышав в ответ нечто, что была распознано как «Правильно», отправила голосовое сообщение. — прокомментировали специалисты Amazon.

Они отметили, что подобная цепочка совпадений является весьма маловероятной в реальной жизни, но при этом они поработают над тем, чтобы в будущем еще больше снизить вероятность подобных событий.

Компания Amazon принесла свои извинения и предложила данной семье отключить цифрового помощника Alexa в устройствах, сохранив базовую функциональность, которой они пользовалась (управление освещением, отоплением и безопасностью дома). Однако пострадавшие от инцидента американцы отказались и хотят вернуть все приобретенные у компании умные гаджеты, получив полное возмещение потраченных средств.

Отметим, что ранее колонка Amazon Echo пугала пользователей неожиданным смехом — впоследствии оказалось, что она неверно воспринимала слова пользователей, как просьбу рассмеяться.

Источник: Engadget