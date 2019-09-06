«В данный момент дверь закрыта»: Глава Sony Pictures прокомментировал возможность возврата Человека-Паука в Marvel и рассказал о собственной киновселенной, включающей новые фильмы и пять-шесть сериалов





В конце августа стало известно, что Sony и Disney не смогли договориться о разделении доходов от будущих фильмов про Человека-Паука, что привело к уходу Кевин Файги с поста продюссера, а Spider-Man — из киновселенной Marvel. Какое-то время фанаты надеялись, что бывшие партнеры одумаются, однако глава Sony Pictures Тони Винчикерра в недавнем интервью окончательно расставил точки над «i», заявив, что «на данный момент дверь закрыта».

Практически сразу он добавил, что «жизнь длинна», намекая, что все еще может измениться спустя несколько лет. Главное заключается в том, что между Sony и Marvel «нет недоброжелательности», так что при изменении обстоятельств компании вполне могут вернуться за стол переговоров. Глава Sony Pictures также отдал должное фанатскому гневу, сообщив что у студии была весьма интересная жизнь последние пару недель.

Тони Винчикерра в очередной раз сослался на невероятную занятость Кевина Файги, которому приходится буквально разрываться между старыми и новыми героями вселенной Marvel Cinematic Universe (вместе с покупкой Fox к компании Disney перешли права на супергеройские серии «Люди Икс», «Фантастическая четверка» и «Дэдпул»). По его словам, студия отлично поработала с этим продюсером, однако он «не делал всю работу сам, ему помогали люди из Sony Pictures», которые теперь и подхватят знамя работы над будущими фильмами о Человеке-Пауке.

Глава студии подтвердил, что они собираются запустить свою собственную киновселенную на основе героев из комиксов Spider-Man. Как минимум, это сиквел Venom / «Веном 2», новый фильм о вампире Morbius / «Морбиус» с Джаредом Лето и завершение трилогии о Человеке-Пауке с Томом Холландом. Также Тони упомянул о пяти или шести новых ТВ-сериалах по вселенной Spider-Man, а также привел мультфильм «Spider-Man: Into the Spider-Verse» и сериал «The Boys» в качестве примеров того, что Sony способна снимать качественные супергеройские проекты самостоятельно.

Источник: Variety