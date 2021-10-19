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Разработчики королевской битвы Fortnite продолжают добавлять в свою игру самых популярных и трендовых медийных героев. И поэтому вовсе неудивительно, что вскоре в онлайн-шутере появится возможность почуствовать себя в шкуре главных героев фантастического фильма «Дюна».

Как видно по изображениям, Epic Games подготовили игрокам образы Чани и Пола Атрейдеса в исполнении Зендеи и Тимоти Шаламе, а также добавили оружие, «песчаную походку» и орнитоптеры.

Напомним, что в украинском кинопрокате фильм «Дюна» от Дени Вильнева вышел еще 16 сентября, тогда как на рынке США картина стартует только в конце текущей недели. В таких условиях неудивительно, что в сеть уже попала достаточно качественная пиратская копия картины, на что в Warner Bros. отреагировали переносом премьеры в стриминговом сервисе HBO Max c 22 на 21 октября 2021 года.

Отметим, что на сегодняшний день картина уже собрала в международном прокате $130 млн — и это без учета США и Китая, которые должны принести в общую копилку не менее впечатляющие суммы.

Источник: Polygon