В Fortnite появились скины Рей, Финна и Штурмовика Ситхов, а всем посетителям спецпоказа фрагмента Star Wars: The Rise of Skywalker бесплатно подарят TIE Whisper Glider

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Промокампания фильма Star Wars: The Rise of Skywalker в «королевской битве» Fortnite не собирается сбавлять обороты — после добавления скина Имперского штурмовика и грядущего спецпоказа эксклюзивного фрагмента фильма разработчики добавили в игру еще несколько скинов персонажей «Звездных Войн» и пообещали подарить тематический дельтаплан TIE Whisper Glider.

Итак, в магазине уже можно приобрести скины Рей, Финна и Штурмовика Ситхов (по 1500 V-баксов каждый), TIE Glider Первого Ордена (1200), посох Рей (800), дубинку хранителя порядка (1200), бластер Штурмовика Ситхов (800) и эмоцию «Предатель» (300).

А тем, кто любит бесплатные подарки, рекомендуется посетить виртуальный «Кошмарный кинотеатр» в Fortnite 14 декабря 2019 года — вход откроется в 20:30, а в 21:00 начнётся само событие. После сеанса каждый участник этого игрового события получит в подарок космический дельтаплан TIE Whisper Glider.

Напомним, что премьера фильма Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восход» состоится в следующий четверг, 19 декабря 2019 года.

Источник: Epic Games