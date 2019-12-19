В Fortnite вышло очередное обновление и стартовал «Зимний фестиваль» с бесплатными подарками





Разработчики Fortnite выпустили новую версию «королевской битвы» и объявили о начале ежегодного «Зимнего фестиваля».

В обновлении 11.31 появилась «Боевая лаборатория», которая позволяет создать собственный остров и установить на нем свои правила. В частности, игрок может выбрать содержимое сундуков, придумать боевые сценарии с помощью нового генератора ботов и создать кастомный режим, настроив такие параметры, как «Гравитация» и «Урон от падения». На созданный остров можно пригласить до 15 друзей, при это также можно играть с другими пользователями «Боевой лаборатории».

Разработчики также перенесли «Песочницу» в творческий режим. Теперь для того, чтобы сыграть на карте в творческом режиме с другими игроками, необходимо войти в подбор игроков творческого режима и выбрать «Игра» вместо «Создать». Также был временно отключена бета-версия поддержки DirectX 12, после внесения улучшений ее обещают открыть вновь в начале 2020 года.

На протяжении новогодних праздников игроков ждут подарки и новые испытания в рамках «Зимнего фестиваля». Зайдя в лобби можно уже увидитеть новую вкладку с изображением снежинки, которая ведет в домик Зимнего фестиваля. В нем можно будет каждый день на протяжении двух недель открывать новый подарок. Внутри — две экипировки, два дельтаплана, две кирки, две обертки, одна эмоция и т.д., причем их можно получить только в ходе этого Зимнего фестиваля.

Возле камина в домике «Зимнего фестиваля» висит чулок, в котором также можно найти подарки. В чулок стоит заглядывать каждый день, чтобы получить новое испытание, за выполнение которого можно получить награды и опыт. Как и в случае с подарками, можно не бояться пропустить какой-либо день, так как до 7 января можно будет забрать весь контент сразу.

Специально для «Зимнего фестиваля» разработчики извлекли из хранилища дополнительное оружие. Кроме того, каждый день с 18 декабря по 2 января игроков будут ждать популярные временные режимы, в том числе «Награда за голову», «Арсенал», Zone Wars и многие другие.

Источник: Epic Games