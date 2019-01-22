В Google Maps появились значки дорожных камер контроля скорости

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Пользователи приложения Google Maps в разных странах мира обратили внимание, что на картах поискового гиганта появились новые объекты — дорожные камеры контроля скорости.

Как сообщается, камеры отмечаются на картах оранжевыми значками. Кроме того, при приближении к ним в режиме навигации приложение предупреждает пользователя голосовым сообщением.

По данным издания Mashable, значки камер на карте и голосовые предупреждения о приближении к ним появились у пользователей картографического сервиса в США, Великобритании, Австралии, Бразилии, Мексике, Канаде, Индии и Индонезии.

Также Google Maps начал показывать максимальную разрешенную скорость для дорог, по которым у компании есть соответствующая информация. Изображение знака ограничения скорости с искомой цифрой появляется в нижнем левом углу экрана. На данный момент эта функция доступна в США, Великобритании и Дании.

Источник: Mashable