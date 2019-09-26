В Калифорнии полицейский прекратил погоню за подозреваемым — его Tesla «попросилась» на зарядку





На днях издание The Mercury News рассказало достаточно занятную историю, связанную с единственным электромобилем Tesla Model S полицейского департамента города Фримонт (штат Калифорния).

Начнем с короткого вступления. В 2018 году полиция Фримонта решила пополнить свой автопарк электромобилем Tesla Model S, потратив на покупку $61 тыс. Еще $4 тыс. и около года потребовалось, чтобы модифицировать авто и приспособить его для нужд полиции. В марте 2019-го модифицированная Model S P85 официально вышла на службу и начала использоваться для патрулирования улиц. По данным The Mercury News, ранее эта Tesla участвовала как минимум в одной погоне. Но в погоне 20 сентября автомобиль показал себя не самым лучшим образом — в самый разгар погони у единственной Tesla Model S, находящейся на службе полицейского департамента города Фримонт, разрядилась батарея.

Как сообщается, патрульный Джесси Хартман Tesla Model S 85 преследовал автомобиль, который мог быть связан с преступлением в городе Санта-Клара. Подозреваемый отказался останавливаться, после чего началась погоня на скорости около 200 км/ч. В какой-то момент патрульный понял, что больше не может продолжать погоню из-за разряженной батареи. Он связался с диспетчером и доложил, что не может продолжать погоню, потому что заряда его Tesla хватит не больше чем на 10 километров, сообщает The Mercury News со ссылкой на запись полицейских переговоров.

Погоню продолжили обычные патрульные машины, а Хартман отправился заряжать электромобиль. Но примерно через восемь минут полицейские прекратили преследование из-за опасной манеры вождения подозреваемого. Подозреваемому удалось скрыться, машину нашли брошенной в Сан-Хосе.

В полиции Фримонта предположили, что электромобиль разрядился, поскольку предыдущая смена забыла поставить его на зарядку.

«Это происходит время от времени, особенно если патрульные заходят в участок [cдать смену] и уже не возвращаются к машине. Обычно заряда батареи хватает на две смены».

В участке подчеркнули, что подобная ситуация могла произойти и с обычным автомобилем, ведь бензин тоже имеет свойство заканчиваться.

Источник: The Mercury News и CNET