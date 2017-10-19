В Нидерландах открыли мост, напечатанный на 3D-принтере

В голландском городе Гемерт, расположенном на юге страны, открыли первый в мире мост, напечатанный на 3D-принтере. Конструкция соединила две дороги над небольшим ручьем и предназначена для использования велосипедистами. Она была спроектирована и возведена инженерами из Технического университета Эйндховена и строительной компанией BAM Infra.

Как сообщается, работа над печатью моста, который имеет около 800 слоев, длилась около трех месяцев. Он создан из усиленного, предварительно спрессованного железобетона. Длина новоиспеченной конструкции составляет 8 метров, ширина — 3,5 м, а толщина — 0,9 м.

Строители сообщают, что во время тестов мост выдерживал нагрузку до 5 тонн. Ожидается, что срок его эксплуатации составит не менее 30 лет.

«Одним из преимуществ печати моста является то, что требуется гораздо меньше бетона, чем в обычной технике, в которой заполняется пресс-форма», — заявил представитель технологического университета Эйндховена.

Кроме того, отмечается, что после сборки напечатанного моста остается на порядок меньше производственных отходов и мусора.

Напоследок отметим, что в следующем году в Нидерландах планируется открыть еще один напечатанный мост — через один из каналов Амстердама.

Источники: УНИАН, Popmech