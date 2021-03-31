В PS Store почався весняний розпродаж — зі знижками на The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, ремейк Mafia та інші
У цифровому магазині PlayStation Store почався великий весняний розпродаж — зі знижками, які в окремих випадках сягають 80%, пропонується понад 300 ігор та доповнень до них, в тому числі відомі ексклюзиви Ghost of Tsushima та The Last of Us Part II. Ексклюзиви PS5 в акції не беруть участь.
Розпродаж почався 31 березня та буде проходити у два етапи — перша хвиля завершиться через два тижні, 15 квітня, після чого почнеться друга двотижнева хвиля, в рамках якої знижки отримають інші тайтли. Для передплатників PS Plus діють додаткові знижки на деякі позиції.
З повним списком ігор зі знижкою для України можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.
Підбірка ігор зі знижками з весняного розпродажу в PS Store
- The Last of Us Part II — 816 гривень (57%)
- Ghost of Tsushima — 1 139 гривень (43%)
- Assassin’s Creed Valhalla — 1 215 гривень (36%)
- Mafia: Definitive Edition — 899 гривень (25%)
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Crash Bandicoot 4 — 1299 гривень (35%)
- Yakuza: Like a Dragon — 1 049 гривень (30%)
- DOOM Eternal — 799 гривень (60%)
- Hitman 3 — 1 499 гривень (25%)
Зазначимо, що на момент написання замітки магазин працює повільніше, ніж зазвичай; ймовірно, через великий наплив користувачів.
Декількома днями раніше весняний розпродаж стартував також у магазині GOG — разом з іншими знижку у 20% отримав відомий Cyberpunk 2077.