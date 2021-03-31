В PS Store почався весняний розпродаж — зі знижками на The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, ремейк Mafia та інші





У цифровому магазині PlayStation Store почався великий весняний розпродаж — зі знижками, які в окремих випадках сягають 80%, пропонується понад 300 ігор та доповнень до них, в тому числі відомі ексклюзиви Ghost of Tsushima та The Last of Us Part II. Ексклюзиви PS5 в акції не беруть участь.

Розпродаж почався 31 березня та буде проходити у два етапи — перша хвиля завершиться через два тижні, 15 квітня, після чого почнеться друга двотижнева хвиля, в рамках якої знижки отримають інші тайтли. Для передплатників PS Plus діють додаткові знижки на деякі позиції.

З повним списком ігор зі знижкою для України можна ознайомитися на окремій сторінці в PS Store. За традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції.

Підбірка ігор зі знижками з весняного розпродажу в PS Store

Зазначимо, що на момент написання замітки магазин працює повільніше, ніж зазвичай; ймовірно, через великий наплив користувачів.

Декількома днями раніше весняний розпродаж стартував також у магазині GOG — разом з іншими знижку у 20% отримав відомий Cyberpunk 2077.