В PUBG Mobile появился вид от первого лица и система сезонных абонементов Royale Pass

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Разработчики PlayerUnknown’s Battlegrounds прекрасно понимают, что мобильная версия игры заслуживает не меньшего внимания, чем десктопная или консольная, поэтому продолжают добавлять новые функции. К примеру, в последнем обновлении игроки наконец получили возможность переключиться на вид от первого лица, что существенно меняет геймплей на смартфоне.

Если компьютерные игроки изначально могли переключаться между видами от первого и третьего лица, то на смартфонах игроки наблюдали за своим персонажем исключительно со стороны. Теперь же PUBG Mobile выглядит как привычный для данной платформы FPS, в котором намного удобнее прицеливаться, передвигаться и управлять процессом игры. Опробовать улучшения можно на новой мини-карте с размерами 4×4 км, в которой втрое больше ресурсов и воздушных грузов.

Другим важным обновлением стало появление системы сезонных абонементов Royale Pass. Первый такой абонемент Royale Pass Season 1 предоставляет игроку внутреннюю валюту и предметы, а также бустеры опыта во время игры. Также появилось два пакета улучшений Elite Upgrade стоимостью $10 и Elite Upgrade Plus стоимостью $35, которые открывают редкое оружие и аксессуары, а также предоставляют доступ к ежедневным миссиям элитного уровня.

Также новая версия PUBG Mobile помимо косметических улучшений, вроде азиатских персонажей, новых раскрасок оружия и самолетов и жестов для взаимодействия и выражения эмоций, теперь позволяет привязать две учетных записи, а также предоставляет возможность дарить игровые предметы другим игрокам.

Вышеупомянутые обновления уже доступны для пользователей версий для Android и iOS-смартфонов.

Источник: PhoneArena