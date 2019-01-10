В сети появился трейлер третьего эпизода многострадального The Walking Dead: The Final Season

Издатель Skybound Games опубликовал трейлер третьего эпизода финального сезона The Walking Dead. Релиз эпизода намечен на 15 января.

В трейлере показано, как Клементина пытается проникнуть в лагерь рейдеров, чтобы вытащить своих друзей. В финале ролика можно заметить флэшбек, в котором появляется Ли и маленькая Клем.

Напомним, что финальный сезон доделывает внутренняя студия Skybound Games, перехватившая игру у разработчиков Telltale Games после их закрытия. Известно, что ПК-версия финального сезона станет эксклюзивом Epic Games Store. Впрочем, если вы уже предзаказали сезон в Steam или другом цифровом магазине, доступ к оставшимся двум эпизодам у вас все же будет.

Напоследок отметим, что на данный момент в Skybound работают лишь над The Walking Dead. Речи о «возрождении» других франшиз от Telltale пока что не идет. Также неизвестно, будет ли финальный сезон «Ходячих мертвецов» впоследствии портирован на Android и iOS.

Источник: DTF