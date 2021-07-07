В США представили внедорожный электросамокат-двухподвес Splach Transformer в стиле минибайка стоимостью от $1,099

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На краудфандинговом сайте Indiegogo появился весьма интересный электросамокат, который выгодно выделяется на фоне распространенных личных и прокатных самокатов. Новинка по имени Splach Transformer получила необычный дизайн в виде минибайка, целый ряд интересных особенностей и разумный ценник от $1,099.

В заднее колесо Splach Transformer встроен электродвигатель мощностью 960 Вт, который позволяет разгоняться до 38 км/ч (24 миль/ч) всего за 4-6 секунд и взбираться в гору с 28% уклоном. Оба колеса самоката оснащены подвеской (гидравлическая спереди и пружинная сзади) и дисковыми тормозами.

Для города используются колеса-слики 10×2,5 дюйма, для бездорожья — 10×3,15 дюйма с выраженным протектором. В модели с низким центром тяжести используется прочная трубчатая рама и дополнительные упоры для ног, что в комплексе с другими особенностями позволяет спокойно выполнять трюки с прыжками на асфальте и преодолевать реальное бездорожье в песке и грунте (причем как стоя, так и сидя).

В Splach Transformer используется сменная батарея 48 В / 10,2 А, полного заряда которой хватает на 40 км поездку. При желании батарею можно извлечь из корпуса всего за 7 секунд и заряжать отдельно или же заряжать непосредственно внутри корпуса самоката. Руль можно отрегулировать по высоте или быстро снять, после чего устройство весом всего 23 кг можно легко транспортировать в багажнике автомобиля.

Массовое производство новинки собираются запустить в сентябре, а начать отгрузки заказчикам — в октябре текущего года.

Источник: Electrek, Indiegogo