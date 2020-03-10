В Ухане школьников на карантине заставили учиться удаленно через DingTalk. Они за ночь обрушили рейтинг приложения Alibaba, чтобы его удалили из App Store





В китайском городе Ухань, откуда началось распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, учебные заведения закрыты на карантин, так что школьникам приходится обучаться удаленно — занятия проводятся посредством платформы DingTalk, принадлежащей Alibaba (в январе вышло обновление DingTalk, которое принесло множество новых образовательных функций). Затем кто-то узнал, что приложения с рейтингом ниже одной звезды удаляются из App Store и школьники сделали ровно то, чего и следовало ожидать от детей — принялись массово «минусовать» приложение. Занятную историю находчивости китайских школьников рассказал британский журнал London Review of Books, выпустивший на днях подробный отчет о жизни на карантине в Ухане.

good morning to all the kids under quarantine in wuhan who defeated the app assigning them homework by spamming it with 1-star reviews until it got removed from the app store https://t.co/gDxjivabte — 𝕁𝕒𝕟𝕦𝕤 ℝ𝕠𝕤𝕖 🥀 (@zenalbatross) March 7, 2020

Всего за одну ночь пользователи оставили десятки тысяч негативных отзывов и соответствующих оценок, в результате чего рейтинг приложения обрушился с 4,9 до 1,4. Как отмечает TechNode, в одно мгновение проект DingTalk оказался на грани выживания. Вскоре после того, как пользователи массово занизили рейтинг DingTalk, разработчики публично обратились к пользователям, слезливо моля о пощаде. Они опубликовали на стриминговой платформе Bilibili ролик с мемами и сценами из мультфильмов, призывающих пользователей изменить свои оценки. Ролик просмотрели почти 17 млн раз.

Как пишет TechNode, вскоре после массированной атаки школьников DingTalk началось контрнаступление и посыпались положительные пятизвездочные оценки. Судя по всему, они от взрослых пользователей, которые не в восторге от того, что дети не ходят в школу. Генеральный директор DingTalk Чен Ханг в интервью TechNode в шутку заявил, что, вероятно, на месте школьников поступил бы точно так же.

На момент публикации материала источнику не удалось получить комментарий Apple.

Само собой, DingTalk по-прежнему доступно в официальных магазинах приложений. Чтобы сыграть в цифровой ящик, увы, требуется больше, чем множество низких оценок. Ирония заключается в том, что в корпоративной среде успехи DingTalk примерно такие же, как в образовательном сегменте: все из-за плохой репутации — содействии другим компаниям в слежке и управлении своими сотрудниками.

Источник: The Verge