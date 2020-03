В Ухане школьников на карантине заставили учиться удаленно через DingTalk. Они за ночь обрушили рейтинг приложения Alibaba, чтобы его удалили из App Store

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, учебные заведения закрыты на карантин, так что школьникам приходится обучаться удаленно — занятия проводятся посредством платформы DingTalk, принадлежащей Alibaba (в январе вышло обновление DingTalk, которое принесло множество новых образовательных функций). Затем кто-то узнал, что приложения с рейтингом ниже одной звезды удаляются из App Store и школьники сделали ровно то, чего и следовало ожидать от детей — принялись массово «минусовать» приложение. Занятную историю находчивости китайских школьников рассказал британский журнал London Review of Books, выпустивший на днях подробный отчет о жизни на карантине в Ухане.

good morning to all the kids under quarantine in wuhan who defeated the app assigning them homework by spamming it with 1-star reviews until it got removed from the app store https://t.co/gDxjivabte

— 𝕁𝕒𝕟𝕦𝕤 ℝ𝕠𝕤𝕖 🥀 (@zenalbatross) March 7, 2020