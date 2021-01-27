В Xbox Game Pass уже 18 миллионов подписчиков, а аудитория Xbox Live превысила 100 млн пользователей





Из сегодняшнего весьма положительного финансового отчета Microsoft стоит еще отдельно выделить один важный момент — число подписчиков Xbox Game Pass достигло 18 миллионов человек.

Microsoft в последний раз делилась статистикой по Xbox Game Pass в сентябре 2020 года — тогда компания сообщала о 15 миллионах подписчиков, а до этого в апреле 2020 года — тогда было 10 миллионов. То есть, за четыре месяца Xbox Game Pass добавил еще 3 миллиона новых подписчиков. В то же время аудитория Xbox Live составляет 100 миллионов пользователей ежемесячно.

Xbox Game Pass — платная подписка от Microsoft, открывающая доступ к постоянно расширяющейся библиотеке игр на ПК и Xbox. Официально в Украине сервис Xbox пока не доступен, но при желании подписку оформить можно. В США базовая подписка Xbox Game Pass стоит 10 долларов в месяц, хотя украинцы предпочитают ввиду более низкой цены аргентинскую прописку.

Есть еще общая подписка Xbox Game Pass Ultimate, которая также включает Xbox Game Pass и Xbox Live Gold (открывает доступ к многопользовательским функциям в играх, дополнительным скидкам и ежемесячным бесплатным раздачам игр) для консолей Microsoft, а также открывает доступ к стриминговому сервису Project xCloud с возможностью запускать компьютерные игры на Android-смартфоне — $15 в месяц. 10 ноября 2020 года подписка EA Play стала частью Xbox Game Pass Ultimate, и вот-вот подписочный сервис EA станет доступен в рамках Xbox Game Pass на ПК без доплаты.