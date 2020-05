Variety: Netflix позвал на роль режиссера фантастического боевика Bright 2 Луи Летерье, съемки сиквела начнутся сразу после окончания карантина

Всего пару дней назад стало известно, что Netflix одобрил съемки второй части боевика Extraction с Крисом Хемсвортом. Останавливаться на этом стриминговый сервис не стал и заодно запустил процесс подготовки к производству сиквела фантастического боевика Bright / «Яркость».

Картина с Уиллом Смитом и Джоэлом Эдгертоном в главных ролях изначально подразумевалась как «родоначальник» франшизы, так как придумывать настолько потенциально богатый сеттинг и приглашать актеров такого уровня ради единичного фильма смысла не было. Ожидается, что обе звезды первого фильма вернутся к своим ролям и в сиквеле — данный пункт обычно по умолчанию включается в контракты ключевых актеров.

По данным издания Variety в данный момент Netflix ведет переговоры с французским режиссером Луи Летерье, который в свое время снял первые две части боевика «Перевозчик» / Transporter с Джейсоном Стейтемом в главной роли, а сравнительно недавно отметился детективным триллером «Иллюзия обмана» / Now You See Me. Сервис и режиссер уже работали вместе над анимационным сериалом The Dark Crystal: Age of Resistance, так что примено понимают, чего можно ожидать от данного сотрудничества.

Съемки Bright 2 должны начаться сразу, как только ситуация с коронавирусом позволит запустить процесс. Первоначально режиссером и сценаристом должен был стать Дэвид Эйр, снявший первую часть, однако затем по неизвестной причине Дэвид отдал режиссерское кресло, оставив за собой только роль сценариста. В итоге сценарий напишут Дэвид Эйр (Suicide Squad), Эван Спилиотопулос (Hercules) и Т.С. Ноулин (The Maze Runner).

Напомним, что действие Bright развивается в параллельной вселенной, где помимо людей живут орки, эльфы, феи и другие фантастические существа, причем место в обществе и профессия зачастую определяется рассой, а не способностями.

Источник: Variety