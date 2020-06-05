Вьетнамец построил забор из корпусов старых iPhone
Один из жителей Вьетнама нашёл оригинальное применение старым корпусам смартфонов Apple iPhone. Он решил использовать их для строительства забора возле своего дома.
Это творение запечатлено на видео в сервисе TikTok. Ролик демонстрирует, что облицовка забора действительно сделана с использованием корпусов iPhone в качестве своеобразной мозаики. Причём, это не муляжи, а настоящие корпуса.
@minhhienapple
Bao nhiêu chiếc iphone trong clip vậy cả nhà
♬ Người Miền Tây — Đan Trường
Дело в том, что автор ролика работает в сервисном центре, и потому в его распоряжении имеется большое количество ненужных корпусов. В основном, они от старых моделей iPhone шестой и седьмой серии. Не уточняется, сколько корпусов смартфонов ушло на строительство такого забора.