Вьетнамец построил забор из корпусов старых iPhone

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Один из жителей Вьетнама нашёл оригинальное применение старым корпусам смартфонов Apple iPhone. Он решил использовать их для строительства забора возле своего дома.

Это творение запечатлено на видео в сервисе TikTok. Ролик демонстрирует, что облицовка забора действительно сделана с использованием корпусов iPhone в качестве своеобразной мозаики. Причём, это не муляжи, а настоящие корпуса.

Bao nhiêu chiếc iphone trong clip vậy cả nhà

♬ Người Miền Tây — Đan Trường

Дело в том, что автор ролика работает в сервисном центре, и потому в его распоряжении имеется большое количество ненужных корпусов. В основном, они от старых моделей iPhone шестой и седьмой серии. Не уточняется, сколько корпусов смартфонов ушло на строительство такого забора.