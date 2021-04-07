Вийшов другий трейлер фільму «Круелла» / Cruella з Еммою Стоун та Еммою Томпсон (прем’єра — 27 травня 2021 року)





Компанія Walt Disney Pictures опублікувала другий трейлер фільму «Круелла» / Cruella, що розповідає про бунтівне становлення лиходійки Круелли де Віль в виконанні лауреатки премії «Оскар» Емми Стоун.

Події фільму відбуваються на тлі панк-рокового Лондона 1970-х років та розказують про юну шахрайку Естеллу, розумну та винахідливу дівчину, яка хоче зробити собі ім’я у світі моди. Вона знаходить друзів: кількох молодих злодіїв, які розділяють потяг Естелли до епатажу, і разом вони намагаються влаштуватись у Лондоні.





Одного разу талант Естелли привертає увагу Баронеси фон Хеллман, легенди моди, яка є руйнівно шикарною та страхітливо високою. Роль Баронеси виконує дворазова лауреатка премії «Оскар» Емма Томпсон. Але їхні стосунки запускають хід подій і одкровень, які змусять Естеллу прийняти свою жорстоку сторону і стати неприємною, модною та мстивою Круеллою.

Крім Емми Стоун («Ла-Ла Ленд») та Емми Томпсон (франшиза «Гаррі Поттер») у фільмі режисера Крейґа Ґіллеспі також з’являться Марк Стронґ («Шерлок Холмс»), Пол Волтер Гаузер («Річард Джуелл») та інші.

Прем’єра фільму «Круелла» / Cruella в Україні запланована на 27 травня 2021 року.

Джерело: Disney